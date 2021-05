A volte i nostri amici pelosetti ci permettono di sorridere con siparietti che definire comici è dire poco. Questa è la storia del cane che finge di essere morto durante la passeggiata. Non lo fa affatto perché è stanco e, come potremmo credere, vuole essere trasportato. Lui non ne vuole proprio sapere di tornare a casa.

Il cane in questione si chiama Blue ed è protagonista di una storiella che ha fatto ridere tutti quanti sui social network. Tutto merito di un’abitudine che nessuno sa dove abbia imparato, ma che da davvero sorridere.

Blue adora andare a passeggiare con il suo padrone. Probabilmente ha sofferto durante la quarantena, dovendo rimanere a casa e non potendo uscire. Per questo adesso che è possibile, vorrebbe sempre stare fuori e non ritornare mai indietro. E arriva a fingersi morto.

Blue ha trovato un modo per poter convincere il suo padrone a prolungare un po’ di più la passeggiata. Perché è per quanto sia lunga, per il dolce cagnolino non è mai abbastanza e ne vorrebbe sempre di più.

Devi sapere che Blue è cieco ed esce solo in momenti della giornata molto tranquilli. E quando è fuori, intelligente com’è, ha escogitato un modo per trattenersi in strada un po’ di più: finge di essere morto.

Cane finge di essere morto: il racconto della proprietaria

Cady McNerney è la miglior amica umana di Blue. Insieme vivono ad Austin, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Da quando il cane pratica questo trucco, sembra farlo sempre più spesso. Forse perché ha capito che funziona.

Cady McNerney ha ripreso la scenetta esilarante e divertente, per poi condividerla sui social, dove è diventata virale.