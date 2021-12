Oggi gli amici a quattro zampe sono diventati parte fondamentale delle famiglie. Arricchiscono la vita di un essere umano grazie al loro amore e al loro affetto. L’unico aspetto negativo della convivenza con un cane, è che purtroppo la durata della sua vita è molto più breve di quella dei suoi proprietari. Oggi andiamo a conoscere 5 cose di cui ogni cane anziano ha bisogno.

Quando ci prendiamo cura di un animale, impariamo a rispettare le sue abitudini e anche che le sue esigenze cambiano con l’avanzare dell’età.

Creare una routine

La prima cosa da sapere, è che i cani sono degli animali abitudinari. Man mano che crescono, trovano difficile adattarsi ai cambiamenti. Se il tuo Fido ha più di 8 anni, è arrivato il momento di creare una specie di routine. Rispettare gli orari ed evitare dei cambiamenti drastici che possano alterare il suo modo di vivere. Se il tuo cane ha 10 anni, potrebbe non essere una buona idea adottare un nuovo amico a quattro zampe. Prova ad immaginare di avere 80 anni e vivere insieme a degli studenti. È la stessa cosa, non credi?

Esercizio fisico

Nel corso degli anni, ti renderai conto che il tuo cane ha bisogno di giocare sempre di meno e preferisce passare più tempo a dormire e rilassarsi. È normale ed è una cosa che andrebbe rispettata, ma non cadere mai nella sua trappola, che può portarti a credere che il tuo migliore amico non abbia più bisogno di esercizio. Come le persone, anche gli animali hanno bisogno di tenersi in forma. Portate il vostro animale a fare lunghe passeggiate, fategli annusare il mondo che lo circonda e fategli conoscere altri amici pelosi.

La nostra compagnia

Quando i cani sono cuccioli, ci sono tante attività in cui possiamo inserirli e che loro adorano fare, come le escursioni, andare in montagna, fare sport. Quando invecchiano però solitamente li lasciamo a casa quando usciamo fare queste attività. No. Forse il tuo cane sarà anziano e non avrà più lo stesso ritmo, ma ancora bisogno di trascorrere del tempo con te. Devi solo adattarti alle sue condizioni fisiche.

La cura dei denti

Non tutti i cani ci permettono di lavare i denti, anzi con alcuni è un compito davvero impossibile. Ma prenderci cura della loro igiene orale è molto importante, soprattutto quando diventano anziani. Il consiglio quindi è quello di portarli da un veterinario, sarà lui a consigliarci quali passi fare. Potrebbe fissarci delle pulizie annuali, la rimozione di alcuni denti che ormai non sono più buoni o perfino prescriverci dei farmaci.

Igiene del cane

L’ultimo consiglio riguarda l’igiene generale. Un cane anziano trascorre la maggior parte del tempo sdraiato e questo ci fa credere che si sporchi meno. Non bisogna mai dimenticare di spazzolare il proprio amico a quattro zampe e di prenderci cura delle sue unghie.