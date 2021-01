La struggente e molto personale lettera che una donna ha scritto per raccontare del suo amico a quattro zampe

Il cane della meravigliosa storia di oggi si chiama Bonkerz. Una ragazza splendida ha voluto ringraziarlo, per essere stato colui che le ha cambiato la vita e che l’ha sostenuta nei momenti più bui e spaventosi. La donna ha voluto condividere sul web una lettera molto personale. Le sue parole, nel giro di pochi giorni, sono diventate virali ed hanno commosso migliaia di persone.

Il mio amore verso i cani è iniziato nel momento esatto in cui sono nata. Dopo che i miei genitori mi hanno portato a casa, mi hanno presentato ai cani di famiglia. Da quel momento, non è passato un giorno senza che io rientrassi a casa e trovassi un amico a quattro zampe ad aspettarmi.

Quando avevo 18 anni, ho deciso di trasferirmi in Florida, per frequentare l’università. Era il 2009 e non ero sicura di ciò che mi avrebbe riservato il futuro. Ma se c’era una cosa che volevo, era adottare un cane. Un giorno, un mio amico ha deciso di farmi una sorpresa ed è venuto a casa a svegliarmi, in compagnia di un dolcissimo cucciolo.