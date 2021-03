5 cuccioli indifesi lanciati dal finestrino: intervengono i Carabinieri

Come si fa a compiere un atto del genere? Come si fa a condannare a morte certa delle povere creature indifese e innocenti? Questa è la storia di 5 cuccioli lanciati dal finestrino di un’auto in corsa, destinati sicuramente a morire di stenti, da soli e abbandonati da chi doveva prendersi cura di loro. Per fortuna i Carabinieri sono intervenuti per portarli in salvo.

Fonte Pixabay

Siamo a Modica, splendida città che si trova in Sicilia. Qui in uno scatolone potevano morire cinque cuccioli di cane che qualche scriteriato ha pensato di gettare dal finestrino della sua auto. Come se fossero un rifiuto da buttare e non un essere vivente.

Per fortuna passavano di lì dei Carabinieri che hanno notato uno scatolone sospetto in mezzo alla strada. Ovviamente non si sono tirati indietro e la pattuglia di Carabinieri è andata a controllare se fosse tutto a posto. Non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto cosa c’era in quel contenitore.

Erano le 5 del mattino quando i due agenti hanno accostato l’auto a bordo strada incuriositi da quello scatolone. Dentro dei cuccioli gettati via. Un paio erano usciti, mentre altri tre si trovavano ancora all’interno dello scatolone, forse tramortiti.

Gli agenti hanno subito pensato che probabilmente erano stati lanciati dal finestrino da qualche persona priva di scrupoli. Ovviamente i Carabinieri hanno raccolto queste povere creature e le hanno portate con loro in Caserma.

Il salvataggio dei cuccioli lanciati dal finestrino di un’auto

I Carabinieri si sono subito presi cura di loro, allattandoli con delle siringhe per permettere ai cuccioli di sopravvivere anche senza la loro mamma, come hanno raccontato in un post su Facebook.

Due corpicini sulla strada, poco più in là uno scatolone con altri tre cuccioli. Forse lanciati fuori dal finestrino di… Posted by Carabinieri on Saturday, March 13, 2021

In seguito i volontari del Rifugio Sanitario li hanno ringraziati pubblicamente per un gesto eroico che ha permesso ai cagnolini di salvarsi. Nessuno è in pericolo di vita e presto cercheranno per loro una casa per sempre.