Una casa per sempre per il cane anziano che ha solo due denti

Il povero cane anziano con due denti in bocca non aveva mai avuto la fortuna di sperimentare la vita in una casa degna di questo nome. Aveva bisogno di una famiglia amorevole che potesse prendersi cura di lui. E per sua gioia quel giorno finalmente è arrivato. La sua vita è cambiata notevolmente da quel giorno in poi.

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Saverio, un cane davvero molto anziano che non ha mai conosciuto la felicità. Aveva bisogno di una famiglia che si prendesse cura di lui e che gli donasse tutto l’amore di cui aveva bisogno.

Il povero Saverio aveva bisogno di una svolta urgente nella sua vita. E per fortuna ha saputo cogliere al volo quel treno che si dice passi solo una volta nella vita. Certo che poteva passare molto tempo prima, per permettergli di godere di un po’ di serenità. E non solo in vecchiaia.

Saverio nel corso della sua vita ha perso quasi tutti i denti. Gliene sono rimasti solamente due, uno sopra a destra e uno sotto a sinistra. 40 li ha persi in un modo che nemmeno lui si ricorderà. Come non si ricorda perché ha vissuto gran parte della sua vita in strada.

Il cagnolino ha ormai 13 anni. Lo hanno lasciato a luglio scorso fuori dalle porte del canile di Campobasso. Non si sa chi lo ha portato lì. Se abbia avuto una casa amorevole prima di essere accalappiato sulla strada che porta a Santo Stefano. Quello che è certo è che ora sta bene.

Il cane anziano con due denti ha una nuova vita

Chiara Bibbò, volontaria della Leidaa di Campobasso, ha raccontato che per conquistarsi la sua fiducia ci sono voluti molti wurstel. Ma alla fine Saverio si è affidato alle cure dei suoi soccorritori.

La vita in canile non faceva per lui. Per fortuna a settembre è stato adottato insieme a Totò. La loro nuova casa si trova a Genova: Katia Misiti viveva già con una Shih Tzu di 14 anni e aveva preso un po’ di aspettativa dal lavoro per prendersi cura di Laika. Quando ha saputo di Saverio e Totò ha subito deciso di dar loro una mano!