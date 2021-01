500 animali randagi da curare: ogni mese una donna spende più di 6mila euro per loro

500 animali randagi da curare. Le spese devono essere per forza tantissime, ma questa donna non ha problemi: l’importante è dare una seconda opportunità a cani e gatti rimasti senza padroni e senza una casa. Sapete quanto spende ogni mese per prendersi cura di loro? Qualcosa come 6mila euro.

Maryam al-Balushi è una donna di 51 anni che vive a Muscat, la capitale dell’Oman. In pensione da qualche tempo, vive prendendosi cura di 480 gatti e 12 cani che ha raccolto per strada e accolto nella sua abitazione.

Tutto ha avuto inizio nel 2008, quando il figlio ha portato a casa un piccolo gatto persiano. Maryam al-Balushi non era d’accordo, anche perché come immaginava il figlio si è presto disinteressato all’animale. E la donna ha dovuto occuparsi del micio.

Pian piano Maryam al-Balushi e il gatto sono diventati amici inseparabili. Ha cominciato a prendersi cura di lui, trascorrendo del tempo in sua compagnia. Tre anni dopo ha dovuto fare i conti con la depressione e proprio grazie a quel gatto è riuscita a uscirne.

Da allora ha promesso di dedicare tutta la sua vita ai gatti di strada. E ben presto tra salvataggi e accoppiamenti (non è ricorsa subito alla sterilizzazione), è arrivata ad accudire 500 animali randagi.

Quanto spende al mese per i 500 animali randagi da curare?

Tra cibo, spese mediche e altre voci, Maryam spende più di 6.000 euro al mese per prendersi cura di quei poveri animali che persone prive di cuore abbandonano in strada. E dei quali lei si occupa con estremo amore.

Perché lo fa? Perché nessuno si occupa di queste creature che non hanno voce. Nessuno fornisce loro assistenza e nessuno pensa a leggi che possano proteggerli, soprattutto nei Paesi del Golfo, ha raccontato.