6 mesi di quarantena: ad Arezzo Birba il cane e Olivia la gatta tornano a casa

Il cane Birba e la gatta Olivia possono finalmente fare ritorno a casa, dopo 6 mesi di quarantena in cui sono stati in stretto isolamento. Forse ricorderete la storia di questi animali domestici, che si trovavano sotto osservazione dal 13 giugno in due strutture diverse, dopo che uno dei gatti di casa aveva avuto esito positivo per il Lyssavirus.

Fonte Pixabay

Elisabetta, la proprietaria del cane Birba, dopo 6 mesi di isolamento è finalmente andata a riprendere al canile gestito dall’Enpa il suo adorato cagnolino. Che non poteva credere di poter fare ritorno nella sua abitazione. E alla sua vita.

Con Birba sono tornati a casa anche la gatta Olivia e i suoi tre cuccioli, che si trovavano in un’altra struttura, un gattile. Gli animali erano stati allontanati dalla loro casa dopo che un altro micio era morto di Lyssavirus.

Fonte Pixabay

Gli animali erano sotto osservazione dal mese di giugno scorso. Stavano bene, i tre cuccioli erano nati dopo la morte con l’altro gatto, ma le autorità hanno preferito andarci con i piedi di piombo. Queste le parole della proprietaria:

Stanno bene, e per questo ringrazio l’Enpa e i suoi volontari per quello che hanno fatto per contenere i disagi legati a questa situazione. Appena mi ha vista Birba sembrava non credere che fossimo proprio noi. Ma quando le abbiamo messo il guinzaglio ha cominciato a tirare, voleva andarsene. I gatti sembrano aver reagito meglio. Alla fine sono stati insieme per tutto il tempo.

Fonte Pixabay

6 mesi di quarantena necessari per scongiurare il peggio

Adesso gli animali di casa dovranno riprendere confidenza con la casa. Birba ha ripreso la sua cuccia, mangia, ma tende a isolarsi ed è sospettosa. Sei mesi lontana da casa l’hanno profondamente segnata.

Abbiamo tutto il tempo per cercare di farle dimenticare questa parentesi della sua vita dopo dieci anni sempre con noi. Abbiamo passato momenti di grande sconforto e spesso ho temuto che non ce la facesse. Ma è andata.

Fonte YouTube ArezzoTv

Speriamo che tutto possa tornare presto alla normalità!