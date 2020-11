Quali sono i problemi della pelle comuni nei cani? E come vanno trattati? Tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i problemi di pelle più comuni nei cani? Non è difficile capire quando il nostro Fido ha contratto una malattia e quando qualcosa nella sua pelle non va. Una pelle sana è ben idratata e sostiene un pelo luminoso e folto. Quando invece la pelle è arrossata, squamosa o pruriginosa, è chiaro che ci troviamo davanti a un problema.

Oggi andiamo a vedere quali sono i 7 più comuni problemi di pelle negli amici a quattro zampe.

Fido e i problemi più comuni

Prurito. Il prurito della pelle è uno dei problemi più comuni nei cani e uno dei motivi più frequenti perché vengono portati dal veterinario. Il prurito può essere provocato da diversi motivi, contagiosi e non.

La tigna, è un fungo altamente contagioso, che può causare arrossamento, prurito e perdita di pelo. Anche le pulci possono provocare prurito al cane.

Altre cause del prurito, non contagiose, sono l’allergie al polline o alle muffe, infezioni batteriche e fungine, allergie da contatto, pelle secca e allergie alimentari.

Punti caldi nel cane. Tutto ciò che irrita la pelle e causa prurito, porta il cane a grattarsi e leccarsi, generando così un punto caldo. I punti caldi di solito compaiono intorno alla base della coda o sul viso e sul collo e possono essere il risultato di allergie da contatto, irritazione da contatto, una grave allergia al morso delle pulci o dermatite allergica. Il veterinario sarà in grado di valutare la situazione e prescrivere antibiotici e saponi che risolveranno il problema.

Perdita di pelo. La perdita di pelo nel cane, può essere dovuta a cause contagiose e non contagiose. Tra quelle contagiose, troviamo: pulci, tigna e acari della pelle. Tra quelle non contagiose invece: allergie, infezioni batteriche e fungine e condizioni ormonali come iperadrenocorticismo, alopecia X o ipotiroidismo.

Forfora. Quando il tuo cane perde pelle morta, ciò comporta il formarsi di forfora. Quest’ultima è normale, almeno che non è presente in quantità eccessiva. In quel caso, si parla di seborrea.

La seborrea è la conseguenza di problemi ormonali o allergie oppure di un difetto ereditario della pelle. Questa malattia della pelle si risolve trattando eventuali infezioni della pelle, se presenti o utilizzando saponi medicanti.

Altri problemi della pelle nei cani

Erezioni cutanee. Queste sono molto comuni e possono comparire in qualunque posto del corpo. Le cause possono essere di origini contagiose, dovute a pulci, acari e tigna o anche dagli anchilostomi presenti nel terreno contaminato. Altre cause possono essere reazioni allergiche e infezioni batteriche. Il veterinario troverà la soluzione migliore.

Pelo opaco, debole o secco. Se il pelo del cane si presenta opaco, debole o secco potrebbe essere segno di un problema in altre parti del corpo. Nei cani anziani è di solito in segno di un cambiamento ormonale, mentre nei cuccioli rappresenta la presenza di parassiti intestinali.

Protuberanze o noduli. Questi possono essere il segno di tumori, ascessi e infezioni localizzate. Per questo è molto importante far subito presente il problema al veterinario.

I tumori possono essere cancerogeni o non cancerosi. Quelli non cancerosi possono essere verruche, cisti e tumori grassi come i lipomi e possono anche regredire da soli.