Quanti miti esistono sui cani e quali sono veri e quali falsi? Come per ogni altro argomento, esistono storie tramandate dai nostri nonni e gli studiosi, negli anni, hanno dimostrato che alcune non sono affatto vere e non hanno mai trovato alcun fondamento. Oggi andiamo a vedere 8 falsi miti sui nostri amici a quattro zampe.

1. I Pit Bull bloccano le mascelle durante un attacco. Questo è il primo falso mito. Le mascelle non possono “bloccarsi” e i Pit Bull sono esattamente come tutti gli altri cani. Non hanno particolarità che li rendano più aggressivi di altri.

Credit: pixabay.com

2. Le razze miste sono più sane dei purosangue. Questo è uno dei miti più comuni. Un incrocio è più sano di un cane di razza? Assolutamente no. Dovete sapere che nessun test di salute genetica viene mai eseguito sulle razze miste, prima che vengano riprodotte. Ciò aumenta le loro possibilità di sviluppare malattie genetiche.

3. Se il cane ha il naso secco, vuol dire che è malato. Un naso secco non indica per forza una malattia in un cane. I condotti lacrimali di un cane si svuotano nel naso, il che in genere lo rende bagnato. Ma questo non significa che quando è asciutto, l’animale non sta bene.

Credit: pixabay.com

4. La bocca di un cane è più pulita della bocca di un essere umano. In molti amano credere a questo mito, perché amano baciare i propri amici a quattro zampe! Purtroppo, però, non è così. Una bocca, che si tratti di quella di un cane o di un essere umano, è colma di batteri!

Altri falsi miti sui cani

Credit video: Grunge – YouTube

5. I cani vedono solo in bianco e nero. Da sempre si crede che i cani non vedano i colori. Diversi studi hanno dimostrato che i cani sono in grado di vedere le sfumature del blu e del giallo, ma non riescono a vedere altri colori come rosso, arancione o rosa.

6. Ogni anno di un cane corrisponde a 7 anni umani. I cani invecchiano più rapidamente di un essere umano, questo è certo. Ma non esiste modo per calcolare la differenza. La durata di vita di un amico a quattro zampe, varia anche dalla razza e dallo stile di vita.

7. Alcune razze di cani sono ipoallergeniche al 100%. Nessuna razza è davvero ipoallergenica. Esistono razze che perdono meno pelo e, di conseguenza, sono in grado di dare una risposta allergica molto inferiore, o del tutto assente, a coloro che soffrono di allergie ai cani. Una persona è allergica alla saliva del cane e non direttamente al suo pelo. Saliva che finisce sul pelo, che l’animale poi perde e diffonde nell’ambiente.

Credit: pixabay.com

8. I cani mangiano l’erba solo quando sono malati. Questo mito nasce dal fatto che solitamente, i cani vomitano dopo aver mangiato dell’erba. Ma questo non vuol dire che siano malati. Alcuni cani adorano semplicemente mangiarla. Prestate attenzione, però, che non ci siano pesticidi.