Ci sono almeno 9 cose che i nostri cani vorrebbero non facessimo, ma che noi facciamo ugualmente. Anche se è evidente che a Fido questi comportamenti, gesti, abitudini danno fastidio, i proprietari di pets e chi viene a contatto con animali domestici non riesce proprio a farne a meno. Cerchiamo di non farlo più, per favore!

Fonte foto da Pixabay

Essere frustrato quando il tuo cane si comporta come… un cane!

Se abbaiano, scavano, masticano, leccano, annusano, rubano dal tavolo, è assolutamente un comportamento naturale.

Avere regole e confini non coerenti

I cani vanno educati, ma i proprietari devono stabilire regole e confini ben chiari, altrimenti si manda in confusione Fido con comandi di volta in volta in contrasto tra loro.

Aspettarsi che il tuo cane ti obbedisca solo perché vuole renderti felice

I cani non sono dei robot, sono esseri viventi con loro volontà: se obbediscono, nella maggior parte dei casi, è perché così facendo ricevono una ricompensa.

Usare più segnali verbali per indicare lo stesso comportamento

Anche questo manda in confusione Fido. Per questo i comandi d evono essere chiari e semplici, così il cane saprà comportarsi di conseguenza senza confondersi.

Dire “va bene” quando il tuo cane pensa che non sia così

Se il cane soffre di ansia, non è il modo di rassicurarli, perché facciamo credere loro che le cose vanno bene quando in realtà loro sono tormentati.

Agitare il dito verso il cane

Questo induce stress nei cani. Mai farlo!

Fonte foto da Pixabay

Trattenere o mettere alle strette un cane per dargli affetto

Se il cane non vuole essere abbracciato, inutile intrappolarlo tra le braccia, potrebbe non gradire.

Fissare un cane che non conosci

Lo sai che è un segno di aggressività, una sfida?

Non fargli fare abbastanza esercizio fisico

I cani hanno bisogno di stimoli fisici e mentali nelle loro vite. Hanno bisogno di fare lunghe passeggiate e giocare con te.

Fonte foto da Pixabay

E tu, quale di queste 9 cose che i nostri cani non vorrebbero che noi facessimo, invece, fai di continuo?