Oggi andiamo a vedere 9 pericoli che si trovano nei giardini delle abitazioni e di cui pochi sono a conoscenza. La maggior parte dei cani ama correre libero nel giardino della sua casa, così come ogni padrone ama vedere il suo cane scorrazzare felice. L’aria fresca, la luce del sole e tanto esercizio fisico!

Credit: pixabay.com

Ecco perché è molto importante conoscere questi 9 pericoli e imparare a proteggere il nostro Fido.

La dottoressa Suzanne Dempsey, direttrice medica del Center for Animal Referral and Emergency Services (CARES) a Langhorne, afferma che i pericoli del cortile variano notevolmente a seconda del posto in cui si vive.

Cani e i 9 pericoli da conoscere

Piante tossiche. Le piante tossiche sono uno dei principali pericoli in ogni giardino. Molti proprietari non sanno che le piante che circondano il loro cortile possono nuocere alla salute del proprio cane. Il mughetto, la digitale, l’oleandro, il kalanchoe e la palma da sago sono tra le principali piante da cortile velenose per i cani. Ma ce ne sono anche altre a cui bisogna prestare attenzione.

Credit: pixabay.com

Orti di frutta e verdura. La dottoressa Nancy Vail-Archer, un medico del NorthStar VETS Veterinary Emergency Trauma & Specialty Center, afferma che le piante da frutta e gli ortaggi comuni del giardino possono rivelarsi tossiche per gli amici a quattro zampe. Quelli a cui prestare attenzione sono le piante di pomodoro (foglie, steli e frutti acerbi) e il rabarbaro (foglie). Anche le cipolle, l’aglio e altri membri della famiglia Allium sono tossici per i cani.

Credit: AnimalWised – YouTube

Funghi. Anche i funghi possono essere pericolosi per i cani e il giardino andrebbe controllato dopo forti piogge.

Animali selvaggi. Animali selvaggi come orsi, coyote, ratti, scoiattoli e persino gatti selvatici possono essere estremamente pericolosi per i cani. Il consiglio degli esperti è di non lasciare mai il cane solo in giardino, se si vive in ​​un’area con fauna selvatica pericolosa.

Attenzione ai parassiti

Vermi. Molto importante è proteggere i cani dai parassiti. È bene sottoporre Fido a controlli annuali. Tra i parassiti che i cani possono incontrare all’aperto ci sono diversi tipi di vermi pericolosi: filaria, anchilostoma, ascaridi, tenia e tricocefalo. I cani possono essere esposti a microscopici ascaridi, anchilostomi o uova di tricocefali nel terreno contaminato.

Zecche e pulci. Un cane che esce in giardino sarà più esposto a zecche e pulci, che possono portare malattie. Usare prodotti per la prevenzione, dietro consiglio del proprio veterinario.

Credit: pixabay.com

Ragni, scorpioni, insetti pungenti e serpenti. Questi sono gli altri animali che potrebbero mettere a rischio la salute del tuo cane. Ragni e scorpioni trovano spesso rifugio in pile di legno. Mentre i serpenti possono anche nascondersi sotto le rocce, legna da ardere impilata, capannoni, cespugli e detriti del cortile.

Veleni e pesticidi. Così come i parassiti, anche i mezzi chimici per combatterli, possono essere tossici per Fido. Gli esperti consigliano di tenere questi prodotti ben chiusi in un armadietto. I pesticidi e i cani sono una combinazione pericolosa.

Piscine. Le piscine possono rappresentare un grave pericolo per gli animali domestici, specialmente durante la bassa stagione.