Ragazzo di 13 anni chiede un cane per il compleanno: la sorpresa dei genitori Per il compimento dei 13 anni, il ragazzo ha chiesto ai suoi genitori un cane, ma loro non hanno acconsentito: poi la sorpresa

Il protagonista di questa storia è un ragazzo di 13 anni di nome Braden Percy, che per il suo compleanno ha chiesto alla sua famiglia un cane. I suoi genitori non erano molto a favore dell’idea, consapevoli di quanto fosse impegnativo avere un animale domestico. A volte però, le cose cambiano improvvisamente!

Era una mattina come tutte le altre, quando i due genitori sono usciti per fare la spesa. Proprio lungo il tragitto hanno trovato dei piccoli cuccioli in adozione. Era il destino? Era un segnale? Loro l’hanno interpretata così!

Quello davanti a loro era il perfetto regalo di compleanno per Braden!

Tornati a casa, hanno parcheggiato la vettura in garage, hanno messo il cucciolo nel cofano e poi hanno chiamato il tredicenne, chiedendogli di aiutarli a scaricare la spesa. Quando il ragazzo ha aperto il portabagagli… impossibile descrivere la sua felicità!

Guardate il video:

“Quando ho visto la sua reazione mi sono resa conto di quanto davvero lo desiderasse”, ha raccontato la mamma del giovane.

Si trattava di una femminuccia, così Braden ha deciso di chiamarla April Rose.

“Da quel giorno il suo comportamento è cambiato, noi non volevamo un cane perché eravamo sicuri del fatto che nostro figlio non ci avrebbe perso tempo, invece è diventato responsabile e aiuta suo padre in ogni cosa che riguarda la cagnolina. Si assicura che giochi ogni giorno, prima dell’inizio delle lezioni on-line. Le ha insegnato a salire le scale e a fare i bisogni nel vasino.

April Rose ha portato tanta gioia alla nostra famiglia e adesso, nonostante io non volessi assolutamente un cane, non posso immaginare la mia vita senza di lei. E il tredicesimo compleanno di mio figlio, sarà quello che non dimenticherà mai!”

Le parole di questa donna dimostrano come un animale può cambiarti la vita!