La cosa peggiore che possa capitare ad un proprietario di un cucciolo è che quest’ultimo svanisca nel nulla e che faccia perdere ogni traccia di se. 6 anni fa, una donna di nome Kimberly ha dovuto affrontare proprio questo dramma, quando il suo cagnolino bianco e nero è scomparso nel nulla. Ma quando quasi tutte le speranze erano ormai svanite, la donna ha ricevuto una telefonata inattesa.

Se non sei un proprietario di una amico a quattro zampe, non potrai mai immaginare il dolore che si prova nel non trovarselo più a scodinzolare intorno e a saltare per casa.

Quando un cucciolo sparisce, la persona che si occupa di lui va completamente in tilt e prova a fare di tutto per cercare di recuperarlo subito.

Una donna di nome Kimberly, residente in Oklahoma, negli Stati Uniti D’America, 6 anni fa ha smarrito il proprio cucciolo. Un meticcio bianco e nero dolcissimo e attaccatissimo a lei più di quanto lei fosse attaccata a lui.

Nei giorni e nelle settimane successive, la proprietaria ha tentato ogni strada pur di ricongiungersi a lui. Appelli sui social network, locandine appena nella città e ronde disperate per il quartiere.

Le settimane, però, sono diventate mesi e i mesi addirittura anni. Del cucciolo non c’era la minima traccia e la donna si era praticamente rassegnata al triste destino che era toccato a lei e al suo amico peloso.

L’inaspettata telefonata ricevuta da Kimberly

Fortunatamente, a quel cucciolo non era successo nulla di estremamente brutto. Aveva trascorso del tempo in strada, ma tutto sommato se l’era cavata benone.

Un giorno, 6 anni dopo la sua scomparsa, il cagnolino è andato a rifugiarsi all’interno del Walmart della città. Il personale del supermercato, colpito da quella visita inaspettata ed insolita, aveva deciso di raccontarne la storia su internet.

In più, lo portarono da un veterinario che analizzò il microchip che portava. Ed è proprio lì che il dottore arrivò al numero di telefono di Kimberly.

Quando ha risposto al telefono, la donna non riusciva a credere alle sue orecchie. Dopo tutto quel tempo, ha potuto riabbracciare il suo cucciolo. Non ci sperava più, ma ora i due potranno stare insieme e recuperare tutto il tempo perduto.