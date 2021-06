Quella che vi raccontiamo oggi è una storia fuori dal comune. Siamo abituati a leggere di salvataggi di poveri cani o gatti bisognosi. Questa volta il protagonista è un povero scarafaggio.

A raccontare la vicenda sui social network, è stato veterinario Thanoon Limpaphatthanavanich della clinica Samut Sakhon Animal Hospital in Thailandia.

Era un giorno come un altro per il medico, che si era recato alla struttura in aiuto dei suoi pazienti a quattro zampe. Improvvisamente, dalla porta dello studio è entrato un uomo con un povero animale ferito. Quando il veterinario si è reso conto che si trattava di uno scarafaggio, è rimasto sorpreso. Mai prima di allora gli era capitato qualcuno intervenuto in aiuto di un insetto trovato per la strada.

Colpito da tanta bontà d’animo, il medico ha deciso di accettare l’incarico e di prendersi cura dell’animaletto per tutto il tempo necessario, in modo totalmente gratuito.

Ho messo l’insetto in una camera di ossigeno per recuperare le forze. Da subito si è ripreso. Quando sarà il momento, lo riconsegnerò tra le mani del suo salvatore. Non mi era mai capitata una cosa del genere prima. È entrato nella mia clinica, raccontando di aver trovato lo scarafaggio per terra e che le sue condizioni lo avevano intenerito. Così, dopo aver capito che aveva bisogno di cure, ha scelto di portarlo da un veterinario. Ho sorriso ed ho deciso di raccontare tutto sui social, perché secondo me è una storia che merita di essere condivisa.

Questo è un esempio di gentilezza e compassione per tutti gli animali del mondo, amore per gli esseri viventi. Vorrei che ci fossero molte più persone così sulla terra.

Dopo la pubblicazione sui social network, l’intero mondo del web è rimasto colpito dal nobile gesto di un uomo, nei confronti di un animale che di solito viene ucciso. Anche il veterinario ha ricevuto tantissimi complimenti per aver curato il piccolo scarafaggio.