Il cane non riesce a dormire a causa del suo passato, di tutti quei traumi che non gli consentono di riposare a dovere. Chissà che vita deve aver vissuto, quante cose brutte gli sono capitate e quante persone cattive deve aver incontrato nel corso della sua seppur breve esistenza. Per fortuna qualcosa è cambiato.

Dumo è un cane adorabile. Ha 4 mesi e passa le sue giornate a giocare con Hanmo, suo fratello. Ma mentre quest’ultimo riesce a riposare bene, il primo proprio non ce la fa.

Il proprietario di Dumo si è accorto ben presto che qualcosa non andava con il suo cucciolo. Dopo essersi addormentato, il cane trema e muove continuamente le gambe, in un sonno disturbato che non è riposante.

All’inizio pensava si trattasse di un semplice sogno, ma man mano che cresceva le reazioni peggioravano sempre di più. Si agitava così tanto da cadere dal letto.

Il proprietario ha provato a portarlo a passeggio più spesso, così da stancarsi di più e riposare bene durante la notte. Ma non c’è stato nessun miglioramento nei suoi disturbi del sonno.

Cane non riesce a dormire la notte: il fratello prova ad aiutarla

Spesso quando Hanmo, il suo fratello peloso, la vede in queste condizioni, cercare di calmare la sorella con un abbraccio. E per fare in modo che non si faccia male. E così riesce a calmarla un po’.

Il veterinario ha escluso che soffra di convulsioni. Il suo problema sono dei traumi legati al suo passato che non la fanno dormire bene. Muove le zampe come se volesse scappare da qualcosa che lei e il fratellino hanno vissuto quando erano più piccolini.

I medici hanno consigliato ai proprietari di dargli un letto speciale che isola da rumori e luci per dargli un po’ di tranquillità.