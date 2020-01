I disturbi del sonno più frequenti Quali sono i disturbi del sonno più frequenti? Eccoli spiegati brevemente per capire di cosa soffriamo e perché non dormiamo bene

Disturbi del sonno, quali sono i più frequenti e i più comuni? Conoscerli è fondamentale per capire per quale motivo non dormiamo bene la notte e adottare tutte le strategie utili per dormire finalmente bene. Perché non dimentichiamoci che ne va della salute di mente e corpo.

Insonnia

L’insonnia è la difficoltà ad addormentarsi, il non sentirsi in grado di poter dormire, il non riuscire a rimanere addormentati per il giusto periodo di tempo. L’insonnia può causare problemi fisici e mentali perché la persona non riesce a riposare bene. Può essere un disturbo a se stante, oppure il sintomo di una malattia o di qualcosa che non va nel nostro organismo.

Sindrome da apnea ostruttiva nel sonno

La sindrome da apnea ostruttiva nel sonno è una malattia che si caratterizza per continui risvegli notturni a causa della respirazione che si interrompe mentre si dorme. Le vie respiratorie si chiudono non consentendo il passaggio dell’aria corretto. Può essere molto pericoloso per la salute e avere conseguenze anche gravi sulla vita quotidiana delle persone.

Parasonnie

Le parasonnie sono un gruppo di disturbi che riguardano come la persona si comporta mentre sta dormendo. Ci sono persone che parlano, tirano pugni, tirano calci o soffrono di sonnambulismo. Ci sono parasonnie di sonno REM con azioni anche violente e parasonnie di sonno non REM, con risvegli confusionali, terrori del sonno…

Sindrome delle gambe senza riposo

La Sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo neurologico del sonno caratterizzato dall’impossibilità di dormire perché le gambe non trovano tranquillità. Si muovono, proviamo formicolii, fastidi a una o entrambe le gambe, la necessità di muoverle di continuo.