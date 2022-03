L'appello delle associazioni in difesa degli animali

Sono a rischio di estinzione in Ucraina tantissime specie di animali. Se nel resto del mondo è il cambiamento climatico, direttamente collegato alle attività umane, ad uccidere animali e distruggere gli habitat, nel paese martoriato dalla guerra scatenata dalla Russia sono le bombe a causarne la morte e la scomparsa degli ambienti dove di solito vivono.

Fonte foto da Pixabay

L’invasione russa in Ucraina mette a rischio la vita dei civili, dei loro animali domestici e anche di tantissimi animali che sono tipici di questa zona d’Europa. Stanno morendo tantissime povere creature, private anche del loro habitat.

I bombardamenti, le armi, il fuoco: tutto questo sta mettendo in pericolo decine di milioni di animali che vivono nel paese dell’est Europa. Il loro habitat rischia di scomparire. E con esso anche tante specie.

Secondo uno studio pubblicato su Society of Conservation Biology più delll’80% delle guerre del mondo avviene in luoghi considerati importanti per la biodiversità. E l’Ucraina è uno di questi.

Il conflitto scatenato da Vladimir Putin, che minaccia di ricorrere anche al nucleare, potrebbe uccidere centinaia di migliaia di animali. E potrebbe anche rovinare in modo anche permanente gli habitat naturali dove le specie vivono.

Fonte foto da Pixabay

Quali sono gli rischio di estinzione in Ucraina

Secondo gli esperti gli animali tipici del paese dell’est europeo che rischiano di scomparire per sempre sono:

Fonte foto da Pixabay

Castoro europeo (Castor fiber), un animale che vive in molte zone d’Europa e che in Ucraina ha trovato l’habitat ideale. Spesso viene cacciato per la sua pelliccia.

Puzzola delle steppe (Mustela eversmanii), un animale a rischio minimo finora, ma vive in una zona a rischio. Il suo habitat si trova infatti nel Parco naturale nazionale di Azov-Sivaš a 50 chilometri dalla Crimea.

Alce europea (Alces alces), un animale erbivoro che spesso si può avvistare nelle vaste praterie ucraine.

Citello (Spermophilus citellus), l’animale che rischia più di tutti perché il suo habitat è delicato e si trova nelle praterie basse dell’Ucraina meridionale.

Speriamo di non dover mai dichiarare estinti per sempre questi animali.