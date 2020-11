Alle nozze di solito l’attenzione è tutta rivolta alla sposa. E sì, anche allo sposo, anche se in misura minore, dobbiamo ammetterlo. Eppure ci sono delle volte in cui c’è qualcun altro a brillare. La gallina fa la damigella d’onore, ad esempio, a un matrimonio e ruba la scena alla sposa. Che però non è affatto dispiaciuta.

Questo simpatico animaletto ha conquistato il cuore di moltissime persone, dopo che in Florida ha partecipato alle nozze come damigella, diventando una vera e propria star.

Sammi è una gallina davvero famosa, che vive a Destin, ma ha già viaggiato per tutta la Florida. Posa per foto che sono postate sui social network che subito fanno il giro della rete.

Sammi adora andare in spiaggia con i proprietari nel fine settimana e adora mettersi di fronte all’obiettivo dei suoi amati esseri umani. Che l’hanno persino scelta come damigella d’onore in occasione delle loro nozze.

Dave Cox, il papà umano di questa gallina, ha raccontato che dopo la morte del cane di 17 anni ha deciso di prendere come animale domestico una gallina. Sicuramente una scelta insolita, che lo riempie di gioia ogni giorno.

Nel giorno delle nozze del suo migliore amico umano, inevitabile la scelta di vestire con eleganza Sammi per farla partecipare alla cerimonia e al ricevimento. Con un posto speciale in un giorno speciale: lei era la damigella d’onore della sposa.

Nessuno dovrebbe essere più bello della sposa nel suo giorno importante. E nessuno dovrebbe rubare la scena ai due innamorati che hanno deciso di giurarsi amore eterno di fronte ad amici e parenti. Eppure a Sammi questo è stato concesso: perché era bellissima!

Fonte Pixabay

Gallina fa la damigella d’onore e non avrebbero potuto scegliere testimone migliore

Nel giorno del matrimonio tutti vogliamo avere di fianco chi ci fa stare bene. In questo caso Sammi la gallina.

Fonte YouTube Sammi Chicken

Tutti gli animali domestici dovrebbero partecipare al matrimonio dei loro amici umani, non vi pare?