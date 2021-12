Willow è una cagnolina molto dolce che sembrava aver trovato la famiglia perfetta. Tuttavia, la sua vita è cambiata da un giorno all’altro, dopo un grave incidente. Il medico non ha avuto altra scelta che amputarle una zampa ed i suoi amici umani hanno deciso di abbandonarla.

Una vicenda che ha spezzato i cuori di migliaia di persone e che, ovviamente, ha fatto molto discutere. In tanti hanno criticato la scelta di questa famiglia.

Willow è stata adottata da un rifugio della città ed i suoi amici umani per anni si sono occupati di lei. Hanno fatto di tutto per riuscire a donarle ciò di cui aveva bisogno.

Tuttavia, ad un certo punto, durante una passeggiata in auto, è avvenuto l’impensabile. Willow era sul sedile posteriore e la persona alla guida, all’improvviso, ha perso il controllo del veicolo. Sono andati a scontrarsi con un’altra macchina.

L’impatto è stato violento, al punto che la cucciola è stata sbalzata fuori dal veicolo. I suoi amici umani si sono presto resi conto che la sua situazione era grave, perché aveva una zampa ferita e piangeva per il dolore.

L’hanno portata in fretta nel rifugio di Sidewalk Specials ed il medico, dopo un’accurata visita, ha informato la famiglia che doveva sottoporre la cucciola ad un delicato intervento. Non aveva altra scelta che amputarle la zampe.

Il triste abbandono e la nuova vita della piccola Willow

Quelle persone quando ha saputo la triste notizia, sono andate via dal rifugio. Non volevano più occuparsi di Willow che era costretta a vivere in quello stato.

I volontari hanno scelto di non opporsi alla loro decisione, ma nel frattempo hanno fatto il possibile per aiutare la piccola. Dovevano farla abituare alla sua nuova vita. Ecco il video della storia di seguito:

La vicenda, ovviamente, è diventata presto virale sui social ed una famiglia amorevole, si è presto fatta avanti per adottarla. La cucciola oggi, nonostante la disabilità, ha trovato delle persone che fanno di tutto per aiutarla e per renderla felice.