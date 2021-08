Kasia è una dolce cagnolina che purtroppo non ha avuto un passato semplice da dimenticare. Quella che doveva essere la sua famiglia umana ha deciso di abbandonarla e si è ritrovata a dover badare a sé stessa, da sola e senza aiuto. Era arrivata in condizioni davvero disperate.

Una vicenda straziante che tutti dovrebbero conoscere per capire a che livelli può arrivare la crudeltà umana.

Era un giorno come un altro per i volontari di Diasozo Animal Rescue, associazione della Grecia. Erano nel loro rifugio e stavano cercando di aiutare i cani che avevano salvato dalle strade.

Ad un certo punto, uno di loro ha ricevuto la chiamata da parte di un amico, che lo informava di aver visto la cagnolina in condizioni disperate. Era magra, sola e triste. Era seduta a terra e non voleva alzarsi.

Inoltre, aveva la pelliccia rovinata in molte parti del suo corpo. Il ragazzo sapeva che doveva fare qualcosa in fretta. Per questo insieme ad alcuni suoi amici, è andato in quel posto e si è messo subito alla ricerca della piccola Kasia.

La cucciola sin da subito si è mostrata dolce e gentile. Nonostante ciò che aveva vissuto aveva ancora fiducia negli esseri umani. Il suo desiderio era proprio quello che mettessero fine alle sue sofferenze.

Il salvataggio della piccola Kasia

I volontari sono riusciti a prenderla in pochi minuti ed infatti l’hanno portata in fretta dal veterinario, per tutti i controlli del caso. Il medico dopo la visita ha scoperto che purtroppo era affetta da scabbia, rogna e anche filaria.

La sua situazione era davvero drammatica, ma i ragazzi non avevano intenzione di lasciarla da sola a combattere. Le sono rimasti sempre vicino e grazie all’amore e alle attenzioni necessarie, è riuscita a guarire nel giro di poco tempo.

La piccola Kasia al momento è ancora nel rifugio e sta ricevendo le cure di cui ha bisogno. Molto presto anche lei troverà la casa perfetta, con degli amici umani disposti a donarle ciò che merita e di cui ha bisogno.