Le vacanze natalizie sono considerate da molti il momento più bello dell’anno e si dice che, in quel periodo, tutti sono più buoni. Questo discorso, evidentemente, non valeva affatto per gli ex proprietari di una cucciola di pitbull, chiamata poi Mary, che hanno deciso di abbandonarla in un cassonetto della spazzatura. Ad aggravare ancor di più la situazione, c’era il fatto che la cagnolina in quel momento era incinta.

Il fenomeno dell’abbandono, purtroppo, è sempre più diffuso in ogni parte del mondo. Le statistiche si alzano incredibilmente durante i periodi di vacanza, poiché le persone spesso decidono di abbandonare i propri amici a quattro zampe prima di partire per un viaggio di relax.

Lo scorso dicembre, proprio a ridosso delle feste natalizie, i volontari di un rifugio di Richmond, in Virginia, hanno ricevuto una chiamata. Un buon samaritano li avvisava di un cane rinchiuso all’interno di un cassonetto della spazzatura.

Come al solito i soccorritori i sono precipitati sul posto e hanno a malincuore scoperto che si tratta di una cagnetta incinta, alla quale mancavano davvero pochissimi giorni per dare alla luce i suoi bambini.

Era incredibilmente sopravvissuta alle temperature gelide di quel periodo e andava fatto qualcosa in fretta per cercare di salvare la cagnolina e i suoi cuccioli che stavano per nascere.

Mary ha dato alla luce 8 cuccioli

Dopo le prime cure, un bagno caldo e dosi abbondanti di cibo, i volontari hanno sistemato Mary in un box molto comodo. L’intenzione era quella di farla sentire a suo agio e di accompagnarla ad un parto più sereno possibile.

La cagnolina si è sentita presto al sicuro. Quelle persone volevano aiutarla e lei lo aveva capito subito. A pochi giorni dal suo arrivo, Mary ha dato alla luce 7 splendidi cuccioli. Tutti sani, forti e di colore tendente al grigio, proprio come la loro mamma.

Sono restati in osservazione per 6 settimane, nelle quali sono cresciuti e hanno ricevuto tutte le attenzioni dovute. Dopodiché hanno anche trovato una casa amorevole in cui vivere per sempre.

I volontari hanno raccontato la storia di Mary e dei suoi cuccioli, nella speranza di sensibilizzare tutti e di convincerli a non abbandonare. Questa storia è finita bene, ma tanti altri cagnolini non hanno la fortuna di Mary. Quindi vogliamo unirci nel messaggio dei soccorritori.