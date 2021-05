Cuccioli appena nati abbandonati in una borsa del supermercato

Certe volte ci domandiamo come un animo umano possa essere così crudele da compiere atti davvero terribili nei confronti di povere creature innocenti e in difficoltà. Oggi ti raccontiamo una storia che fa venire i brividi: dei cuccioli appena nati sono stati abbandonati in una borsa del supermercato. Lasciati soli di fronte a un destino crudele.

Fonte Pixabay

L’organizzazione in difesa degli animali Patitas Felices ha pubblicato su Facebook un nuovo caso. I volontari hanno avuto la fortuna di trovare ancora vivi i due cagnolini nati da poche settimane posizionati in strada dentro un sacchetto.

Un nuovo caso di maltrattamento degli animali che fa letteralmente rabbrividire. Gli animaletti sono stati lasciati da soli in strada, con un cartello che avvisava che erano in regalo. Di sicuro nessuno si sarebbe sognato di riportarli al proprietario originale visto come li aveva trattati.

L’amara scoperta è stata fatta nella zona di Mariátegui, situata a San Juan de Lurigancho, un distretto del Perù che appartiene geograficamente e politicamente alla provincia e dipartimento di Lima ed è situato a nord est della capitale peruviana.

Uno dei membri della Patitas Felices ha trovato due innocenti pelosetti che tremavano dal freddo. Erano davanti alla porta di una casa, abbandonati da chi non si è preso la responsabilità di crescerli o almeno affidarli a un rifugio.

Ayuda urgente 🙏🏼 Estos cachorritos están abandonados con ese cartel que dice "se regalan perritos" cómo si fueran… Posted by Patitas Felices on Sunday, May 16, 2021 Fonte Facebook patfelices20

Cuccioli appena nati abbandonati cercano casa

Ora sono al sicuro, ma cercano una casa per sempre. Questo il post condiviso da molte persone sui social, nella speranza che una famiglia possa presto adottarli e dar loro tutto l’amore di cui hanno bisogno per crescere.

Fonte Facebook patfelices20