La bellissima adozione della pit bull Maple, era stata utilizzata come cane da esca e poi abbandonata

Maple è una dolcissima femmina di pit bull, che purtroppo ha vissuto delle esperienze davvero drammatiche. Il suo abbandono però è stata l’unica cosa buona che le è successa, perché le ha donato una nuova possibilità di vita. Ora è tornata ad essere felice.

CREDIT: YOUTUBE

Vedere i maltrattamenti e le cattiverie che alcuni cuccioli sono costretti a subire è davvero straziante. Per tutti noi è impossibile immaginare che le persone possano essere così crudeli.

I ragazzi di Marley’s Mutts hanno trovato la cagnolina che era sdraiata sul ciglio di una strada. Era sola, triste e sofferenze. Il suo sguardo era rivolto sempre verso il basso, a causa delle cattiverie che aveva vissuto.

Dopo averla portata nel loro rifugio, il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita, ma si è presto reso conto che le sue condizioni erano gravi.

CREDIT: YOUTUBE

Per il veterinario era stata usata come cane da esca ed aveva tantissime cicatrici sul corpo. Aveva anche delle ferite aperte, era sottopeso ed era anche molto spaventata dagli esseri umani e dai suoi fratellini a quattro zampe.

Una delle volontarie, Randie, non voleva farla soffrire. Così per cercare di aiutarla a stare bene di nuovo, ha deciso di prenderla in affidamento e di portarla a casa con sé.

La nuova vita della piccola Maple

CREDIT: YOUTUBE

Grazie alle cure e a tutte le attenzioni che la donna ha dedicato alla cucciola, sono arrivati presto i miglioramenti che tutti aspettavano. Ha guadagnato peso, ma sopratutto è tornata ad essere felice.

Un’altra signora chiamata Justine DeLacy ha visto la sua storia sui social e si è presto innamorata di lei. Infatti ha deciso di andare a conoscerla. Ecco il video della storia di seguito:

Maple dopo tante sofferenze ha trovato finalmente il suo bellissimo lieto fine. Sembra aver dimenticato tutti i traumi che ha subito, ma la cosa più bella è vederla felice di tutte le avventure che può fare con la sua amica umana. In tanti sono al settimo cielo per quello che sta ricevendo nella sua vita.