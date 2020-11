Salvato il cane con la corda al collo, il povero cucciolo che era stato abbandonato al suo destino in una vecchia casa dove non viveva più nessuno. Era destinato a morire da solo, senza nessun conforto. Invece qualcuno di buon cuore è intervenuto appena in tempo per portarlo in salvo.

Fonte YouTube надеж за кучиња

Questa storia triste, ma per fortuna a lieto fine, ci arriva da un paese dell’Asia Meridionale. Qualcuno ha rinchiuso la povera cagnolina in una vecchia casa abbandonata. Una corda legata stretta al collo le impediva di uscire e di andare a chiedere soccorso. Una corda che affondava sempre di più nel suo collo.

Un gruppo di volontari che passava di lì si è accorto di quanto stava avvenendo in quella casa solo perché i suoi latrati erano così forti e disperati da non poter essere ignorati. Quando sono entrati e si sono resi conto delle sue condizioni, non avevano parole per descrivere la situazione.

Fonte YouTube надеж за кучиња

La cagnolina aveva solo pochi giorni e aveva già vissuto un vero e proprio infermo. I membri della squadra di soccorso ci hanno messo un po’ per trovarla, ma quando l’hanno avvistata le hanno subito ridato la libertà.

Nessuno è riuscito a capire come abbia potuto sopravvivere in quelle condizioni nel seminterrato della casa. E chissà quanto dolore per quella corda che iniziava a entrare nella pelle provocandole ferite molto gravi.

Fonte Pixabay

La nuova vita del cane con la corda al collo

I volontari lo hanno prima liberato e poi trasferito in un centro veterinario, dove i medici gli hanno prestato il primo soccorso.

I veterinari hanno curato le sue ferite e gli hanno dato da mangiare. Presto ha ripreso il peso normale ed è cresciuto sano e forte in pochissimi giorni. E ora fuori pericolo completamente.

Fonte YouTube надеж за кучиња

Adesso è pronto per l’adozione, sperando possa trovare una casa per sempre calda e amorevole.