Quando Tommy ha visto quelle persone nel rifugio, ha deciso di fare tutto ciò in suo potere per farsi adottare

I familiari di Tommy, il cane protagonista della storia di oggi, avevano deciso di adottare un nuovo amico a quattro zampe e quando si sono recati al rifugio, il loro intento era quello di scegliere un cane femmina. Tuttavia, i volontari hanno proposto loro di conoscere tutti gli ospiti del rifugio, prima di fare la loro scelta.

Credit: Jenna Termolen

Quando abbiamo conosciuto Tommy, è accaduto qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Tutta la mia famiglia voleva adottare una femmina, ma alla fine qualcosa ha cambiato i nostri piani.

Così la mamma umana di Tommy, Jenna Termolen, comincia a raccontare la storia della sua adozione.

Arrivato il momento di tornare nel suo box, Tommy si è sdraiato sul pavimento ed ha fatto di tutto per non lasciarci. Hanno dovuto letteralmente trascinarlo via con la forza. Aveva scelto la sua nuova famiglia e non era disposto a rinunciare a noi. Dopo aver incontrato gli altri cani, avevamo capito di aver già deciso. Lui era il nostro cane.

Per diverso tempo, Tommy e la sua nuova famiglia hanno vissuto nell’Illinois, finché non si sono trasferiti a New York. Il cucciolo era triste perché aveva capito di dover lasciare tutti i cagnolini amici del quartiere, ma amava quelle persone e le avrebbe seguite ovunque.

Il nuovo amico di Tommy

Credit: Jenna Termolen

Un giorno, mentre Jenna era uscita per delle commissioni, ha ricevuto una chiamata da parte di suo figlio. Un grande cane era fuori la porta della loro casa ed aveva paura di uscire.

Quando sono tornata a casa, ho capito che era stato Tommy a portarlo da noi. Quel cane aveva un collare, così ho scoperto che si chiamava Jackson e viveva nella nostra stessa strada.

Jenna ha riaccompagnato il cucciolone alla sua famiglia, che si è mostrata imbarazzata per quanto accaduto e si è scusata per il comportamento del proprio cane. Quella però, non fu l’ultima volta che la donna vide Jackson.

Il cucciolone, nei giorni successivi, ha continuato a fuggire dal suo giardino e a recarsi a casa della famiglia di Tommy. Voleva soltanto stare con il suo nuovo amico a quattro zampe.

Credit video: Stories of Animals – YouTube

Ogni volta lo riportavo a casa sua, ma alla fine ho capito che non si sarebbe rassegnato. Si presenta davanti alla nostra porta, in modo molto educato e bussa, come se volesse chiedermi se il suo amico può uscire fuori a giocare con lui! Oggi è diventata un’abitudine piacevole. Quando arriva, o faccio uscire Tommy o invito Jackson ad entrare in casa.

Credit: Jenna Termolen

L’amicizia di questi due cani, dura da anni. Tommy ora ha 16 anni e Jackson ne ha 5.