Abbandonato insieme ai suoi 6 fratellini, questo cucciolo sta lottando disperatamente per avere la sua rivincita

Jiminy Cricket: il cucciolo malato gettato via dal suo proprietario come se fosse spazzatura

Jiminy Cricket è il nome del cane nelle foto di seguito. Il personale dell’associazione Bainbridge Humane Society, lo ha trovato chiuso in una cassa abbandonata fuori al rifugio, insieme ad altri cagnolini. Erano in tutto sette fratellini, tre dei quali sono stati trovati in seguito dai volontari, mentre vagavano soli e spaventati nelle strade vicine.

Credit: Ashley White – Facebook

Dopo aver visto le loro condizioni, i ragazzi li hanno subito portati nella struttura e affidati alle cure di un veterinario. In seguito, hanno deciso di visionare i filmati delle telecamere, per cercare di scoprire chi avesse compiuto un gesto così meschino.

Dalle immagini, hanno scoperto che la sera prima, un mezzo si è fermato nel parcheggio e ha gettato la cassa sul marciapiede. Jiminy Cricket, purtroppo, al momento del ritrovamento era il cucciolo più malato di tutti. Era disidratato, malnutrito e aveva difficoltà a respirare.

Posted by Ashley White on Tuesday, February 18, 2020 Credit video: Ashley White – Facebook

I volontari hanno deciso di trasferirlo alla Leon County Humane Society, una struttura con più risorse per curare le sue condizioni critiche. La direttrice della clinica, quando ha visto per la prima volta il cane, lo ha definito il caso peggiore che le fosse mai capitato di vedere.

Sono entrata e ho pensato che mi avessero portato un cane morto. Poi mi sono avvicinata e il mio cuore è diventato piccolissimo. Ma come si può ridurre così un animale? Il suo corpo magro e debole, si muoveva lentamente, a ritmo di quei lenti e sofferenti respiri. Era così difficile per lui respirare.

La dura lotta per sopravvivere di Jiminy Cricket

Credit: Ashley White – Facebook

Sono passate poche settimane e tutti i fratellini di Jiminy Cricket stanno migliorando, ma lui ancora no. Il veterinario sta facendo del suo meglio per aiutarlo il più possibile in questa dura e lunga battaglia e per far si che si prenda la sua rivincita contro colui che lo ha condannato a morte.

La sua storia ha commosso il web e questo cucciolo ha ricevuto migliaia di messaggi di supporto da ogni parte del mondo.

Credit: Ashley White – Facebook

Purtroppo, dalle immagini delle telecamere, non è visibile la targa del veicolo che ha abbandonato i sette fratellini e colui che ha compiuto un gesto così codardo, la farà franca. Ma noi siamo certi che ci penserà la vita stessa a dargli ciò che merita!