Accende la lavatrice e non si accorge che il gatto si era infilato dentro per fare un pisolino sui vestiti. Poi lo vede e interrompe il lavaggio: sono stati attimi di panico

La storia del gatto nella lavatrice: come hanno fatto a non notarlo?

Il povero gatto nella lavatrice ha rischiato davvero grosso. La sua proprietaria proprio non si era accorto della sua presenza all’interno del cestello e quando ha azionato il pulsante si è resa conto dell’errore commesso è andata subito nel panico. Come sta adesso quel povero micio? Chissà che paura!

Fonte Pixabay

Janae Blackman è una donna di 22 anni che vive a New York, negli Stati Uniti d’America. Da oggi in poi non farà più la lavatrice con la stessa tranquillità con cui l’ha sempre fatta, in seguito a un brutto incidente avvenuto a casa sua. E che ha messo a rischio il suo adorato gatto.

Optimus Jack è il nome del gatto di Janae Blackman. Quando la donna ha avviato il pulsante della lavatrice, non si è resa conto che dentro c’era il suo piccolo micino di soli 9 mesi. Lei non si era proprio accorta che l’animale stava dormendo lì dentro.

Sono andata nel panico e ho pensato: Oh mio Dio, sta succedendo davvero? Sono grata che si possa fermare la lavatrice, perché non tutte le macchine lo fanno, ma quando fermo la mia, l’acqua scorre.

Queste le parole di Janae, la donna di 22 anni che è riuscita a salvare il gatto dopo che è finito nella lavatrice. Lei non se n’era accorta: era andata in cucina dopo aver accesso la lavatrice e ha sentito uno strano rumore. Tornando, è tornata indietro e ha visto Optimus Jack dentro.

Gatto nella lavatrice, come sta adesso il povero micio?

Per fortuna a Optimus Jack non è successo niente di grave, nonostante lo spavento provato dalla madre e, con tutta probabilità, sperimentato anche dall’animale. È uscito solo bagnato, ma senza ferite o altri problemi.

Sicuramente il micino adesso ci penserà su due volte prima di entrare all’interno dell’elettrodomestico e di schiacciare un pisolino lontano dalla sua cuccia.