Cuccia per cani randagi, come costruirla

Costruire una cuccia per i cani randagi è il più bel gesto d’amore che possiamo compiere nei confronti di povere creature senza una casa e senza una famiglia. Sempre più persone si danno da fare per poter dare un tetto sulla testa a tutti gli animali di strada. Per dare loro un po’ di sicurezza in una vita davvero difficile.

La storia ci racconta della bellissima idea che è venuta agli abitanti di Ponta Grossa, un comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Centro Oriental Paranaense e della microregione di Ponta Grossa.

Gli abitanti di questa città, infatti, hanno deciso un giorno di creare una cuccia collettiva per cani di strada. Così che i randagi potessero proteggersi dal freddo. Ma anche dalle intemperie o dal caldo estremo.

La cuccia che gli abitanti hanno costruito ha un tetto, una finestra e una coperta. Sopra è stato installato un cartello che indica che chi abita quella cuccia è protetto da una legge statale che istituisce la Comunità del cane.

La legge statale 17.422 / 2012, all’articolo 7, recita così: “L’animale riconosciuto come comunità verrà raccolto, sterilizzato, identificato, registrato e restituito alla comunità di origine“.

Nella comunità canina vivono attualmente 4 cani: sono Sorriso, Branca, Bigao e Preta.

Ora possono contare su una casa calda, ma hanno tutti comunque bisogno di una famiglia. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo.

Fonte Pixabay

Cuccia per cani randagi, una bella idea da diffondere in tutto il mondo

Questo progetto, ovviamente, ha avuto un grandissimo successo su internet. Perché è semplicemente un’idea geniale. Dare una casa temporanea a tutti quei cani randagi che sono comunque e sempre in attesa di un’adozione.

Fonte YouTube The Rehab Life

Che ne dite, condividete la notizia con tutti i vostri contatti? Così da diffondere un bellissimo gesto di solidarietà verso i cani bisognosi!