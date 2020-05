Accende le telecamere di notte per vedere cosa fa il gatto Un uomo ha acceso le telecamere di notte per capire cosa facesse il suo gatto mentre lui dormiva

Cosa fanno i gatti mentre noi dormiamo? Cosa amano fare la notte? Sappiamo che dormono tutto il giorno, ma mentre noi ci riposiamo durante la notte, che fanno? Un uomo ha acceso le telecamere per filmare il suo gatto e le sue attività notturne.

Oggi vi raccontiamo la storia di Aaron Brown, che divide casa e vita con Tormund, un bellissimo gatto dalla pelliccia rosso fuoco, che ha adottato tramite un gruppo di soccorso locale. I due vanno d’amore e d’accordo, si adorano e si amano, condividono tutto quanto e ormai la loro vita sarebbe impensabile senza l’altro. Ma c’è un problema: Tormund è un gatto decisamente notturno. Ama vivere di notte e si diverte a tormentare Aaron.

Stanco di non svegliarsi mai riposato al mattino, Aaron Brown ha deciso di posizionare una telecamera per poter registrare quello che avveniva nella sua casa e, in particolare, nella sua camera da letto mentre lui dormiva. Sapeva che Tormund era responsabile della sua stanchezza. E ci aveva visto lungo.

Le telecamere, infatti, hanno pizzicato Tormund che, non appena il suo proprietario va a dormire, si diverte a correre qua e là, in particolare nella stanza dove Aaron dorme. Anzi, non pago di questo, il gatto salta di continuo sul letto e anche sulla sua testa, miagolando di continuo. Certo che Aaron non riesce a dormire bene.

L’uomo era sicuro che Tormund ne combinasse di tutti i colori mentre lui dormiva, ma vedendo le immagini della telecamera non poteva credere ai suoi occhi: praticamente è un tormento durante tutta la notte!

Tormund passa praticamente le sue nottate a correre sopra Aaron, rendendo il suo riposo un’utopia.

Aaron non rimpiange assolutamente il momento in cui ha adottato Tormund, dal momento che lo adora alla follia. Ma sarebbe più felice se lo facesse dormire di più la notte.