I colori migliori per arredare una camera da letto Questo è il perfetto mix and match per arredare la zona notte

La camera da letto è la tana di ogni casa, il posto nella quale tutti ci rifugiamo dopo una lunga stancante giornata di lavoro o comunque ogni qualvolta necessitiamo di un luogo sicuro dove rifugiarci. Ecco perché arredare la zona notte secondo le nostre esigenze è fondamentale: solo così potremmo avere un ambiente all’interno del quale rilassarci e allontanarci da tutto e tutti, anche se solo momentaneamente.

I colori della camera da letto

Che sia piccola e minimal o molto spaziosa e vintage una cosa è certa, la camera da letto deve rappresentare un rifugio sicuro all’interno del quale rilassarsi e dedicarsi completamente a se stessi. Per rendere la nostra zona notte perfetta, dobbiamo tenere conto delle nostre esigenze e dei personali gusti, solo così potremmo sentirci a nostro agio in questo ambiente.

Indipendentemente dai complementi d’arrendo che sceglierete per questa stanza c’è una cosa a cui dovrete prestare la massima attenzione, ovvero i colori. Che si tratti di fantasie, tonalità accese o colori pastello la prima domanda da porvi è quella relativa al tipo di sensazione che volete provare una volta varcata la soglia della camera da letto.

Camera dolce camera

Immaginate di poter staccare da tutto e da tutti e rifugiarvi in un posto sicuro, cosa vi viene in mente? C’è chi vorrebbe trascorrere tutto il suo tempo in mezzo alla natura, chi invece avvolto da atmosfere vintage e legnose e chi ancora, vorrebbe uno spazio bianco o neutro per annullare tutti i pensieri.

Per creare un ambiente confortevole dobbiamo fare i conti con cosa ci fa stare davvero bene e quale sensazione vogliamo provare per rilassarci all’interno del nostro rifugio. Dopo di che possiamo passare alla scelta dei colori, dalle pareti ai complementi d’arredo.

Come scegliere i colori della camera da letto

Se si ha voglia di mettersi in gioco e di creare un ambiente rilassante ma stimolante il consiglio è di scegliere colori chiari per le pareti e di osare con toni accesi ed eccentrici nei confronti dei complementi d’arredo. E’ importante infatti non appesantire la stanza con colori troppo cupi, altrimenti si rischia di rendere l’ambiente eccessivamente buio e malinconico.

Anche il bianco totale però potrebbe risultare troppo freddo e sterile, piuttosto optate per le tonalità del verde che richiamano la natura o i colori come il beige e l’avana che richiamano ancora le nuance della terra. Se invece siete amanti del minimal, potete giocare con le diverse sfumature del grigio e con il binomio vincente bianco e nero.