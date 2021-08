Cane lasciato legato dalla sua famiglia nei pressi della biglietteria dell'Acquario di Genova: ecco come è finita la vicenda

Una vicenda che sta facendo discutere sul web, quella accaduta all’Acquario di Genova. Un cane di piccola taglia è stato legato nei pressi della biglietteria dal suo proprietario. Proprietario che è poi entrato nell’acquario per trascorrere un po’ di tempo tra le vasche, ammirando delfini e squali. Un turista e la sua famiglia di origine venete, che hanno quasi rischiato di essere denunciati per maltrattamento e abbandono nei confronti degli amici a quattro zampe.

Le cose poi non sono andate nel peggiore dei modi ed è proprio per questo che la vicenda sta facendo molto discutere. La famiglia ha legato il cagnolino vicino alla biglietteria ed è entrata a trascorrere una giornata rilassante. L’animale si trovava però sotto la sorveglianza degli addetti alla biglietteria e con una ciotola di acqua accanto. Qualcuno ha lanciato l’allarme e il proprietario è stato chiamato dall’altoparlante.

Quando è tornato dal suo amico a quattro zampe, quest’ultimo lo ha accolto con delle feste incredibili. La prova che non veniva affatto maltrattato dalla sua famiglia.

Sul posto è arrivata la croce gialla soccorso animali e anche una guardia zoofila, seguiti poi dalla finanza. Il proprietario aveva lasciato e abbandonato quel cane legato nei pressi della biglietteria, senza però una situazione di sofferenza. Si trovava all’ombra e aveva anche una ciotola d’acqua. Il personale della biglietteria poteva vederlo a distanza.

La decisione dei soccorsi arrivati all’Acquario di Genova

Tutti questi elementi, uniti poi alla reazione del cane quando lo ha visto tornare da lui, hanno fatto prendere una decisione sia ai militari finanzieri e sia alla guardia zoofila. La decisione di non denunciare la famiglia per maltrattamento e abbandono nei confronti degli amici a quattro zampe. Ma di restituire loro il cane di famiglia dietro una dura ramanzina, che probabilmente non dimenticheranno mai!

Se invece avessero deciso di denunciare l’uomo o agli altri membri della famiglia, sarebbe subito scattato il sequestro del cagnolino e il suo successivo trasferimento nel canile di Genova. I presenti non si sono però sentiti di separare il cucciolo dalla famiglia, visto l’affetto che prova nei loro confronti.