Nelle ultime ore è stata diffusa sui social la storia del cane Cesare. Nessuno sa se abbia una famiglia o se sia stato abbandonato, ma fortunatamente qualcuno lo ha notato, impedendo così che morisse investito.

Cesare si trovava sulla strada statale 162 all’altezza di Succivo, in direzione Caserta. Si guardava intorno spaventato e spaesato, finché un passante non ha notato la sua presenza ed ha deciso di intervenire. Sapeva che lasciarlo lì, avrebbe significato condannarlo ad una morte certa. Da subito il cucciolo si è mostrato socievole e dolce nei confronti di quell’essere umano, tanto che è facilmente salito in auto.

Cesare: smarrito o abbandonato?

Il buon samaritano lo ha condotto al rifugio, dove poi lo ha consegnato nelle mani amorevoli dei volontari. Dopo un primo controllo, Cesare è risultato essere sprovvisto di microchip. Ora la domanda è una sola. Ha una famiglia, visto la sua abitudine al contatto con gli esseri umani e si è smarrito oppure qualcuno ha deciso di abbandonarlo su una strada statale?

Cesare è un cane di taglia medio grande e adesso cerca una casa sicura e amorevole. I suoi post sui social lo descrivono come un cane dolce e socievole, che sale facilmente in auto e che si fa mettere la pettorina. Mangia dalle mani dei suoi nuovi amici umani e le sue condizioni di salute, così come il suo aspetto, sono ottimi. Il cagnolone non deve aver vissuto molto in strada.

La persona che lo ha salvato da quella strada, è anche tornata sul posto per fare domande agli abitanti. Magari qualcuno conosceva i proprietari di Cesare. Ma, invece, nessuno sa nulla di quel cane.

Le sue foto continuano ad impazzare i social network, con la speranza che la sua famiglia si faccia avanti.

Se invece è stato abbandonato, come purtroppo capita ogni giorno a centinaia di amici a quattro zampe, i volontari sono certi che una volta inserito tra i cani disponibili per l’adozione, non ci metterà molto a trovare delle persone disposte ad amarlo e a prendersi cura di lui.

Per chi è interessato a conoscere come finirà la storia di questo adorabile cucciolo, può farlo sulla pagina Facebook “L’emozione non ha voce”il rifugio dal VOLTO umano“.