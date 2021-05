Addio a Rufus: è morto il cane di Molfetta

Dolore e tristezza a Molfetta, un comune italiano della città di Bari. I residenti piangono per la morte del cane Rufus, un randagio che da tempo vagava per le strade del posto e che si era guadagnato il rispetto e l’affetto di tutti. Era il cane di Molfetta.

La sua fama era arrivata nel 2013, quando era stato ripreso in un video mentre ululava e accompagnava gli zampognari. Il dolce amico a quattro zampe aveva anche una pagina Facebook e poteva sempre contare sul supporto e le cure dei volontari.

Purtroppo, poche ore fa sul web si è diffusa la triste notizia della sua morte. Rufus era stato portato in una clinica veterinaria a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dopo la visita, il medico ha scoperto che i suoi polmoni erano compromessi e che purtroppo la sua età avanzata aveva iniziato a farsi sentire.

Proprio sulla pagina Facebook, ieri era apparsa la notizia del suo ricovero:

Nei prossimi giorni non mi troverete come al solito in stazione, sarò per qualche giorno in clinica per fare un check up del mio stato di salute. Grazie a tutti i volontari che si prendono cura di me! Torno presto 🐶.