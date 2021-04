La ragazza autistica, in preda ad una crisi, riesce a stare tranquilla grazie solo al suo amico a quattro zampe: l’emozionante video

Rebecca è una bellissima ragazza adolescente, che purtroppo è affetta da una forma di autismo. Questa patologia, spesso le provoca delle crisi dalle quali fa sempre molta fatica a riprendersi. Il video di oggi mostra come il cane Charlie, riesca a fornire il supporto emotivo e affettivo alla sua padroncina, finché non si riprende dalla brutta crisi di pianto che l’aveva colpita.

Credit: Service Dogs di SDWR / YouTube

Con la parola autismo, si intende una patologia che si presenta come un disturbo dello sviluppo neurobiologico che impedisce a chi ne è affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l’ambiente. Esso può presentarsi in un individuo in differenti modalità e gravità e può anche modificarsi con il passare del tempo.

Rebecca è autistica da sempre e la sua tipologia di sindrome le causa un’alterazione e compromissione della qualità della comunicazione. In parole povere, quando soffre per una delle sue crisi, non riesce ad esprimere a parole che cosa la affligge e questo, la porta a sprofondare sempre di più nella crisi stessa.

Quando le capitano queste crisi, che la colgono sempre improvvisamente, i suoi genitori la portano in una particolare stanza dei giochi, dove lei si sente più a suo agio, e aspettano che tutto le passi. Fortunatamente, la mamma e il papà di Rebecca non devono affrontare tutto questo da soli, ma hanno un meraviglioso aiutante che sempre fornire il giusto supporto alla loro bambina.

Charlie riesce a far calmare Rebecca

Per far vedere lo splendido lavoro che fa il loro cagnolino, quelle persone hanno deciso di registrare un video e di pubblicarlo su internet.

Charlie, grazie alle mille esperienze affrontate insieme alla sua padroncina, è diventato un cane da terapia eccezionale. Entra in una connessione speciale con Rebecca. Riesce a capirla e riesce a farsi capire.

Credit: Service Dogs di SDWR / YouTube

Nel video si vede la povera Rebecca mentre piange disperata dentro la sua stanza dei giochi. Il cagnolino è sempre li accanto a lei e si lascia accarezzare con i piedi. È palese come la sua sola presenza, riesca a far riprendere fiato alla ragazza.

Credit: Service Dogs di SDWR / YouTube

Successivamente, Rebecca lascia una pallina e Charlie, la prende e gliela riporta.

Alla fine, Rebecca si avvicina al suo cucciolo e si lascia andare in dei caldi abbracci e in dei baci amorevoli. Impossibile non notare il sorriso che, pian piano, è tornato sul suo bellissimo viso.