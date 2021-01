Addio ad un altro cane eroe. La sua famiglia ha deciso di farlo addormentare. L’ultimo commovente gesto dei suoi colleghi pompieri

Dopo anni di servizio, il dipartimento Clearwater Fire & Rescue, ha detto addio a uno dei membri più importanti: Quincy. Il mix labrador di 12 anni, ha servito la sua comunità per ben 10 anni. Ha aiutato i suoi colleghi, grazie al suo fiuto, nel ritrovamento e nel salvataggio di centinaia di persone, durante gli incendi o altre tragedie.

Credit: ClearwaterFireRescueDepartment/Facebook

Ha iniziato a percorrere la sua strada da eroe a quattro zampe, dopo un evento di adozione presso un rifugio, quando era soltanto un cucciolo di 6 mesi.

Quincy, all’inizio, se ne stava nascosto in un angolo della sua gabbia, come se cercasse di scomparire e di non farsi notare da tutte quelle persone. Ma ben presto ha incrociato gli occhi di una bambina speciale e dei suoi meravigliosi genitori.

Quello stesso giorno, il mix labrador ha lasciato il rifugio, per andare in una casa accogliente. Grazie alla famiglia, ha iniziato un corso di addestramento per diventare un cane di salvataggio dei Vigili del Fuoco locali.

Per mesi, il cucciolo è stato addestrato in un’accademia per cani e negli anni successivi, ha lavorato in modo indispensabile accanto ai suoi colleghi pompieri.

Credit: ClearwaterFireRescueDepartment/Facebook

Riusciva a fiutare e rilevare la causa dietro centinaia di incendi. Solitamente utilizziamo un attrezzo nella nostra cassetta, ma a Quincy bastavano pochi minuti.

Purtroppo poco tempo fa è arrivata una triste notizia. L’eroe peloso ha scoperto di avere dei gravi problemi di salute. Problemi che con i mesi sono peggiorati, fino a portare la famiglia a prendere una decisione molto triste. Quella di farlo addormentare, per mettere finalmente fine alle sue sofferenze.

Quincy e l’addio dei suoi colleghi

Credit: ClearwaterFireRescueDepartment/Facebook

Il giorno dell’eutanasia, i colleghi della caserma dei vigili del fuoco, che per anni hanno avuto il piacere di lavorare al fianco di Quincy, hanno voluto salutarlo in modo speciale. Un ultimo messaggio radiofonico per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per loro e per l’intera comunità.

Dopo il commovente momento, il cucciolo si è spento tra le braccia della sua famiglia e della sua adorata sorellina umana. Molte persone riescono ancora a definirli “soltanto degli animali”. Ma dovremmo soltanto ringraziarli per il grande lavoro che fanno ogni giorno, mettendo a rischio la loro stessa vita, pur di salvare la nostra.