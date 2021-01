Cagnolina chiusa in un rifugio, impara un commovente trucco per attirare l’attenzione delle persone: il video

La storia della cagnolina Athena e del suo trucco speciale per corrompere le persone

Athena è una simpatica cagnolina salvata dalla strada, che vive all’interno di un rifugio. È diventata famosa sul web, grazie a delle foto diffuse dai volontari, nelle quali “esegue un trucco” piuttosto insolito. Tutto ciò che la cagnolina vuole, è attirare l’attenzione delle persone.

Credito: FACEBOOK / SII INTENZIONALE

La femmina di pastore tedesco di circa 6 anni, ogni volta che vede un possibile adottante entrare dalla porta del rifugio, prende la ciotola vuota con la bocca e inizia a guardarlo con gli occhi da cucciola triste.

Quando questa cagnolina è stata trovata per la strada, le sue condizioni erano davvero critiche. Athena era magra e non aveva alcuna fiducia negli esseri umani. La sua precedente famiglia, l’aveva abbandonata per strada, lasciandola incontro ad un triste destino.

Fortunatamente, i volontari di un’associazione hanno notato la sua presenza e hanno deciso di intervenire. Dopo il salvataggio, è stata portata in una clinica veterinaria, dove i medici l’hanno sottoposta a diversi test. Aveva la rogna sarcoptica e il suo corpo era invaso dei parassiti.

Credito: FACEBOOK / SII INTENZIONALE

Una volta dimessa dalla clinica, i soccorritori l’hanno condotta al rifugio, dove finalmente ha tirato fuori la sua dolce e amorevole personalità.

Durante i giorni trascorsi all’interno della struttura, Athena ha imparato il trucco della ciotola vuota. Sa che corrompendo i volontari e le persone che entrano nel rifugio, riesce ad ottenere porzioni extra di cibo e tante coccole.

La vita di Athena oggi

Oggi questa dolce cagnolona si trova a casa di una volontaria, dove ha un letto ortopedico e tante tante ciotole da prendere in bocca. La sua nuova amica umana si occupa di addestrarla ogni giorno, in modo che possa trovare una famiglia definitiva.

Credito: FACEBOOK / SII INTENZIONALE

Continuerà a riprendersi e quando guarirà definitivamente, la sua vita cambierà per sempre. Al momento giusto, noi volontari faremo in modo che abbia la famiglia amorevole che merita e una casa per sempre.

Le dolci e simpatiche foto di Athena, si sono diffuse sui social e hanno fatto il giro del mondo, lasciando un sorriso sul volto di migliaia di persone. Ancora una volta, ringraziamo i volontari per il loro indispensabile lavoro. Grazie a questi angeli, ogni giorno, centinaia di cani che vivono in ogni parte del mondo, trovano la loro seconda possibilità di vita.