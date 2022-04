Un piccolo eroe peloso ci ha lasciato. Tutti piangono per la scomparsa di Chunk: è morto il Golden Retriever che 7 anni fa, nel 2015, aveva salvato una bambina in mare, diventando per tutti un eroe, un angelo a custode con coda e pelliccia. Per la sua grande impresa aveva anche ricevuto un prestigioso riconoscimento.

Il cane di Eugenia Bisio della sezione ligure della Scuola Italiana Cani Salvataggio è morto all’età di 10 anni. Tutti conoscevano il dolce Golden Retriever, che per il suo coraggio e il suo gesto ha ricevuto il premio Fedeltà di Camogli riservato ai pelosetti che si sono distinti per azioni di pura bontà.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio ha detto addio per sempre al cane bagnino che a tre anni e mezzo aveva salvato una bimba di 9 anni a Pomonte, frazione del Comune di Marciana, situata sulla costa sud-occidentale dell’isola d’Elba.

Tutti conoscono la storia del salvataggio di Chunk: a Ferragosto del 2015 il cane di razza Golden Retriever era in vacanza con la sua proprietaria. Il cucciolo aveva già il brevetto per i soccorsi in mare, dopo gli addestramenti della Sics ad Albissola Marina.

Era in acqua a nuotare con Eugenia, non stava lavorando come bagnino, ma aveva lo stesso la sua imbragatura. All’improvviso Anna era sugli scogli quando delle onde altissime l’hanno fatta cadere in mare. Il padre ha provato a raggiungerla, ma il mare era grosso.

Chunk, morto il Golden Retriever premiato per il suo coraggio

Il padre ha allora iniziato a chiedere aiuto ed Eugenia e Chunk hanno prontamente raggiunto la ragazzina, anche se non è stato facile, riportandola a riva in un punto in cui le acque erano più calme.

La bambina, dopo aver abbracciato la mamma, è corsa a fare altrettanto con il suo eroe con coda e pelliccia. Gesto per il quale il cane ha ricevuto anche il Premio Fedeltà del Cane di Camogli.