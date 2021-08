Eduardo Caioado è un adolescente che è diventato famoso in tutto il mondo per un motivo davvero molto nobile. Il ragazzo ha solo 17 anni e vive ad Anapolis, in Brasile. Ha sempre amato gli animali e vuole aiutare tutti i cuccioli che si trovano in difficoltà. Da quando aveva 9 anni salva i randagi nella sua città. Un mese fa ha coronato il suo sogno: l’adolescente apre un rifugio per animali, dove sono già ospitati 26 cani.

Eduardo Caioado è riuscito nel suo intento grazie alla famiglia, che lo ha sempre supportato. Il rifugio per animali del giovane animalista si chiama EduPaçoca Institute. A BoredPanda il 17enne ha detto:

Sto cercando di rendere questo mondo un posto migliore. E so che il miracolo che la gente chiede a Dio sta nell’azione che si compie ogni giorno, che sia dare da mangiare a un cane randagio o aiutare un anziano scrivendo delle lettere.

Il suo racconto continua:

Quest’anno ho realizzato un grande sogno di costruire il mio istituto. Ho affittato una casa e ho degli sponsor che mi aiutano con le spese. Ci vado tutti i giorni. A volte faccio l’autostop o vado in bici per 30 km, ma non mi lamento mai perché è sempre stato quello che sognavo.

Le sue parole nei confronti dei randagi della città ci fanno davvero sperare in un futuro migliore grazie alle nuove generazioni.

Voglio che sappiano che anche se non verranno adottati, staranno con me finché non invecchieranno e moriranno.

Edoardo vive in una regione molto freddo e i cani abbandonati per strada muoiono di ipotermia, di fame o di altre malattie. Per questo a marzo ha deciso di cambiare per sempre le loro vite. Anche perché da lui non ci sono politiche pubbliche per aiutare gli animali bisognosi.