Dopo essere fuggito, Indie aveva attraversato tutto il Midtown tunnel, sfrecciando affianco alle auto in marcia

Riuscite ad immaginare quanto possa essere grande una città come New York rispetto ad un cucciolo smarito? Il povero Indie, che vive con la sua proprietaria a Manhattan, uno dei quartieri più popolosi della Grande Mela, si è allontanato troppo da casa ed ha finito per perdersi. La sua mamma era preoccupatissima, data la grandezza del quartiere e della città, ma sottovalutava le doti di sopravvivenza del suo amico peloso.

Heather Angus è una ragazza molto gentile che lavora e vive a New York, precisamente nel quartiere dell’Upper West Side, a Manhattan. Quando va a lavoro, lascia il suo cucciolo ad una Dog Sitter che si occupa di portarlo a spasso e a fare i suoi bisogni.

Proprio durante una di quelle passeggiate al parco, Indie si è liberato del guinzaglio e si è dileguato nel nulla.

Entrata nel panico più totale, Heather aveva paura che accadesse qualcosa di brutto al suo cucciolo che si era ritrovato da solo in quella grande e trafficata città. Tuttavia, aveva sottovalutato alla grande le sue capacità di sopravvivenza, frutto di anni e anni di vita di strada.

Heather, infatti, aveva adottato Indie qualche tempo prima, dopo che dei volontari lo avevano salvato da una vita da randagio in India, un altro paese pieno di persone, di auto e di traffico.

Il ritrovamento di Indie

Dopo essere fuggito, il cagnolino si era introdotto nel Midtown Tunnel. Lo aveva attraversato tutto, evitando le auto che sfrecciavano da entrambi i lati di marcia e si è fatto strada fino a Long Island City. Un percorso lunghissimo che tutti stentavano a credere che avesse percorso.

Arrivato a Long Island, si era andato a rifugiare in un vecchio magazzino in cui risiedevano anche dei gatti randagi. Approfittando del loro cibo e della loro acqua, era sopravvissuto per ben una settimana.

Fortunatamente, di lui si erano accorti i sorveglianti delle immagini di sorveglianza del tunnel, che incuriositi da quell’ospite inatteso, avevano deciso di studiare tutto il suo percorso.

Grazie a loro Heather ha ritrovato il suo cucciolo. Era sbalordita dal fatto che si era allontanato così tanto e che ne avesse passate così tante, pur restando completamente illeso.

Siamo sicuri che adesso, dopo lo spavento, Heather e la sua dog sitter staranno molto più attente al birbante Indie.