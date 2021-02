Adorabile cucciolo di dobermann si allena ogni giorno: il video diventa virale

I cuccioli hanno bisogno di muoversi. Ma spesso i loro proprietari sono così pigri da non portarli abbastanza fuori a passeggiare come dovrebbero. Ecco che allora il adorabile cucciolo di dobermann si allena da solo ogni giorno guardando un filmato alla televisione che gli consente di rispettare la sua routine giornaliera. Il video è ovviamente diventato virale in breve tempo.

Fonte Pixabay

Tutti dovremmo fare ogni giorno un po’ di sana attività fisica. Perché fa bene a mente e corpo. Non è solo una questione di estetica per mantenersi in forma e in linea, superando così la tanto odiata prova costume, che si presenta puntuale ogni anno. È anche una questione di salute fisica e mentale, perché l’allenamento ci aiuta a prenderci cura di noi.

Allenarsi non fa solo bene agli esseri umani. Anche gli animali di casa dovrebbero muoversi un po’ di più ogni giorno, perché la sedentarietà è pericolosa anche per i nostri amati pets. I cani dovrebbero uscire spesso a sgranchirsi le zampe. E quando non possono? Si può sempre ricorrere a video di allenamento quotidiani, come ci dimostra questo adorabile cane di razza Dobermann.

Nel filmato, che è diventato subito virale, si vede un cane che aspetta pazientemente di fronte alla televisione per iniziare la sua routine di allenamento quotidiana. È molto attento e parte nel momento esatto in cui le immagini sul video propongono varie mosse.

Non ne perde nessuna e sembra essere abituato a eseguire quegli esercizi che il cane in tv fa insieme al suo miglior amico umano. Si vede che lo fa ogni giorno per mantenersi in forma e allenarsi divertendosi un po’.

Fonte Pixabay

Cane si allena davanti alla tv: il video diventa virale

La tenerezza del filmato ha fatto in modo che il video diventasse virale in breve tempo, con tanti like, condivisioni e visualizzazioni.

Fonte Pixabay

I cuccioli sanno sempre come deliziarci, non è vero?