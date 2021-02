Cuccioli salvati dal proprietario che li maltrattava

Questa triste storia di maltrattamenti ci arriva dalla Spagna. Dei cuccioli salvati dal proprietario che non si prendeva cura di loro e li maltrattava hanno rischiato la vita. Quando li hanno tratti in salvo, erano in condizioni di salute davvero pessime. Per le percosse prese avevano anche delle ferite molto gravi alle zampe.

Fonte Pixabay

Per fortuna una pattuglia di agenti di polizia di Murcia, una città nel sud-est della Spagna, hanno trovato i cuccioli di cane appena in tempo. Avevano solo un mese di vita, uno, e quattro mesi di vita, l’altro. La pattuglia ecologica li ha tratti in salvo a Canada Hermosa, a Murcia.

I due cuccioli hanno con tutta probabilità subito maltrattamenti dal loro padrone di casa, tanto che avevano delle fratture alle zampe posteriori. Non potevano ne alzarsi ne camminare: la loro vita era stata fino ad allora un vero e proprio inferno.

In realtà non si conosce la causa delle lesioni delle zampe posteriori dei due cagnolini, ma si ipotizza che probabilmente i maltrattamenti subito e il fatto che nessuno li ha mai portati dal medico veterinario possa aver influito nelle loro condizioni di salute.

Gli agenti, ovviamente, hanno immediatamente avviato un’indagine contro il padrone per presunto maltrattamento animale. Non stavano bene per niente e di sicuro lui non ha mai avuto a cuore la loro salute.

Cuccioli salvati dal proprietario, che fine faranno?

Entrambi i cani si trovano al momento ospiti del Centro Municipal de Control de Zoonosis della città spagnola di Murcia. Gli agenti hanno recentemente salvato altri cani in stato evidente di abbandonato che vagavano per le strade della cittadina.

Adesso sono al sicuro e saranno curati e allevati con affetto, in attesa che qualcuno possa trovare per loro una casa per sempre, per dimenticare tutti i maltrattamenti subiti in così giovane età.