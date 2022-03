Questa è la storia di Kaya, un’adorabile gattina nata con un’anomalia facciale che cerca casa. È stata trovata da una persona di buon cuore, che le ha assicurato cure e buon cibo e una struttura che oggi la ospita. I volontari stanno cercando per lei una nuova famiglia per sempre. Ma pare che nessuno sia disponibile ad adottarla. Possibile che Kaya debba rimanere per sempre sola?

Kaya è nata con un’anomalia congenita al viso che le dà un’espressione d avvero particolare. Quando Odelkis Barrera, fondatrice di TO Rescue (The Ontario Rescue), ha visto una sua foto ha capito che doveva fare tutto quello che era in suo potere per aiutarla.

A luglio dell’anno scorso una persona ha trovato in strada Kaya e ha subito chiamato TO Rescue per soccorrere il micio di 4 settimane che era malnutrito, disidratato, pieno di pulci e di zecche. Grazie ai genitori adottivi la gattina ha preso peso e tutti hanno capito che la sua personalità era semplicemente adorabile.

È molto loquace e audace. Inoltre è intelligente e vuole solo stare con le persone ed essere tenuta in braccio.

La gattina è super affettuosa e ama giocare.

Non solo è la gattina più carina di sempre, ma è incredibilmente dolce. Tutti quelli che la incontrano si innamorano di lei. Va molto d’accordo con le sue famiglie affidatarie, altri gatti e cani. La sua personalità è al di là della fantastica. Tutto ciò che vuole è essere amata e accarezzata. Non ne ha mai abbastanza, quindi se non la stai accarezzando, si sta accarezzando contro di te.

Adorabile gattina con anomalia facciale cerca casa: perché nessuno la vuole?

La micia è semplicemente adorabile, ma ancora nessuno si è fatto avanti per lei.

Ha 5 mesi e mezzo ed è pronta per una famiglia, ma non ha ricevuto alcuna domanda di adozione. E i suoi soccorritori non riescono a comprenderne il motivo.