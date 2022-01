La protagonista della bellissima storia che vogliamo raccontarvi oggi, è una gattina di nome Dilly. È stata salvata da una donna meravigliosa, che da tanti anni lavora come volontaria nel rifugio Animal Welfare League di Arlington.

Penny Richards, questo è il suo nome, ha risposto ad una segnalazione riguardo una cucciolata di gattini abbandonati per strada e in condizioni piuttosto gravi.

Quando la donna si è recata sul luogo indicato, si è resa conto che quei gattini avevano soltanto un paio di giorni ed avevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Erano troppo piccoli e non sarebbero mai sopravvissuti da soli. Per questo motivo, Penny ha deciso di allestire un nido fatto da lei stessa, con coperte termiche e tanti giocattoli ed ha iniziato ad occuparsi di loro, nutrendoli tutto il giorno.

Con il passare del tempo, i gattini hanno iniziato a crescere e ad acquisire forza. Dilly era la più piccola dei suoi fratellini, mangiava poco ed era quella con meno speranze di sopravvivere. Penny ha lavorato molto sodo con lei ed è stato proprio l’ultimo gattino ad aprire gli occhi. Quando l’ha fatto però, ha incrociato lo sguardo della sua salvatrice e non ha mai dimenticato i suoi occhi.

Da quel momento ha desiderato soltanto starsene sulle ginocchia della sua mamma umana, rifiutandosi di allontanarsi da lei.

Si arrampicava sulle mie ginocchia per coccolarmi, mentre faceva le fusa. Inoltre mi guardava con i suoi grandi occhi, come se volesse dirmi grazie.

Quando tutti i gattini sono diventati pronti per essere adottati, la volontaria si è occupata di trovare una famiglia per ognuno di loro. Anche la dolce Dilly ha trovato la famiglia amorevole che tanto meritava. Oggi ha una sorella di nome Ronan, che l’ha presa sotto la sua ala protettiva. Le due gatte scorrazzano per la casa e non si separano mai.