Adotta il cane “aggressivo” che ha fatto di tutto per salvarlo

Un uomo ha fatto di tutto per dare una seconda possibilità a un cucciolo che lo aveva salvato. E per questo adotta il cane aggressivo o, meglio, il cagnolino che tutti consideravano aggressivo, quando invece lui aveva solo bisogno d’amore. Questa è la storia del cane di nome Layka che era stato preso di mira da tutti quanti.

Fonte Pixabay

Layka è un Malinois Belga di soli quattro anni che è stato spesso maltrattato e additato come aggressivo e pericoloso. Molto spesso le persone hanno pregiudizi nei confronti di alcune razze canine, tanto da stigmatizzarle e da non permettere loro di vivere liberamente la propria vita.

Layka è un eroe di guerra. Perché ha rischiato la sua stessa vita per poter proteggere i suoi compagni. E in particolare per difendere da ogni pericolo il suo proprietario umano, il sergente dell’esercito americano Julian McDonald, quando si trovavano in Afghanistan.

Il reggimento a cui apparteneva Layka è stato preso di mira da un cecchino, mentre si trovavano in un campo per rilevare le bombe e liberare la superficie. Il nemico ha sparato una serie di colpi, ma il cane non si è mai tirato indietro.

Nonostante fosse stato colpito, il cane ha continuato a mantenere la sua posizione e a difendere i suoi compagni. Arrivando persino a sottomettere il tiratore, salvando così tutti gli altri membri della squadra.

Adotta il cane aggressivo che ha salvato la vita a tutti quanti

Quando la situazione era sotto controllo, Julian ha subito portato Layka in ospedale: dopo un intervento chirurgico di 7 ore i medici non hanno potuto far altro che amputare una zampa.

Non poteva più lavorare nell’esercito, ma la sua vita sarebbe cambiata. Julian ha fatto tutto quello che era in suo potere per adottarla, nonostante tutti lo criticassero perché pensavano fosse un cane aggressivo che avrebbe messo a rischio i suoi figli. Invece si è rivelata la scelta migliore che potesse fare.