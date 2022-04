Reeny è stato adottato: il cane in Ucraina aveva commosso tutti quanti, perché non voleva muoversi dalla porta della sua casa. Lì dentro la sua proprietaria era morta, ma lui non si voleva rassegnare ad aver perso la sua mamma umana. Finalmente ora qualcuno è riuscito a dargli una nuova casa per sempre.

Reeny ha trovato una nuova casa per sempre grazie a una donna di nome Nadezhda, che in lingua ucraina significa speranza. Solo lei è riuscita a convincere la femmina di cane Akita che tutti conosciamo per la sua triste storia che ci porta nel paese europeo martoriato dalla guerra.

La cagnolina da più di un mese aspettava che la sua proprietaria tornasse nella sua abitazione. Ma la donna era stata barbaramente uccisa dai militari ceceni che combattono insieme a Vladimir Putin. Tetyana Zadorozhnyak, vedova e sola, era morta dopo aver subito violenze indicibili.

Reeny non sapeva cosa fosse successo alla sua mamma umana e ha continuato ad aspettare che lei tornasse a casa da lui, proprio come il cane Hachiko che in Giappone ha aspettato ogni giorno il suo proprietario in stazione non consapevole del fatto che lui non c’era più.

In molti avevano tentato di portarla via dalla sua casa, ma lei non ne voleva sapere niente. Aveva anche avuto delle crisi epilettiche. La gente del luogo le portava da mangiare e da bere. E le hanno anche costruito una cuccia davanti alla porta di casa.

Adottato il cane in Ucraina che attendeva il ritorno della mamma umana uccisa dai militari ceceni

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli affari interni ucraino, in un tweet ha annunciato che finalmente la cagnolina ha una casa: