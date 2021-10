Un agente polizia chiamato Dylan Wright è diventato molto famoso sui social negli ultimi giorni, per il bellissimo gesto che ha fatto nei confronti di una signora in difficoltà. L’ha aiutata a seppellire il suo gatto morto, visto che non aveva nessun familiare che poteva intervenire.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che è diventata presto virale sul web. In tanti sono rimasti stupiti per come si è conclusa e per la sensibilità che che ha dimostrato l’uomo.

Tutto è iniziato in una giornata come per le altre per Dylan Wright. Era uscito di casa per andare a lavoro e doveva passare il suo turno al centralino, proprio come accadeva sempre.

Ad un certo punto però, ha ricevuto la chiamata da parte di una donna di 61 anni. Chiedeva aiuto poiché era appena morto il suo amato gatto e non sapeva cosa fare.

CREDIT: FACEBOOK

Lei era sola, l’unica cosa che aveva erano i suoi amici a quattro zampe. Infatti era sconvolta per quell’improvvisa perdita. Ha ritrovato il piccolo senza vita dietro la sua abitazione.

Non sapeva cosa fare e l’unica cosa che le è venuta in mente era quella di chiamare la polizia, con la speranza che potessero fare qualcosa per aiutarla. La sua fortuna è stata proprio quella di aver trovato una persona sensibile.

L’intervento di Dylan Wright per la signora e per il suo gatto morto

Dylan Wright, insieme ad alcuni suoi colleghi, ha deciso di capire meglio la situazione della signora. Tuttavia, dopo aver indagato per un po’ di tempo, si è reso conto che era sola davvero. Non aveva nessuno che potesse aiutarla.

Proprio per questo, il poliziotto con il cuore enorme, ha deciso di fare qualcosa di speciale. Appena ha finito il suo turno di lavoro, si è recato al Walmart più vicino per comprare una pala.

CREDIT: FACEBOOK

Subito dopo è andato nell’abitazione dell’anziana signora e le ha seppellito il suo adorato gatto nel giardino. È stato lo stesso commissariato a rendere pubblica la vicenda, che ovviamente ha avuto un certo successo sul web. In tanti si sono complimentati con l’agente per il suo gesto.