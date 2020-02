Agente di polizia trova un cucciolo abbandonato Agente di polizia trova un cucciolo abbandonato e gli salva la vita

Era un giorno come un altro, per il vice sceriffo Hart, che era uscito insieme ad uno dei suoi colleghi, per fare il loro solito giro di pattuglia. Ad un certo punto, mentre erano fermi su una strada, sentono il pianto disperato di un cucciolo. Hanno capito entrambi che c’era qualcosa di strano.

Proprio per questo motivo, i due agenti si sono messi subito a cercare e dopo alcuni minuti, hanno scoperto che era stato abbandonato un cagnolino, con poche settimane di vita.

Sin da subito, hanno capito che la sua situazione era davvero disperata. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, non ne volevano proprio sapere di lui.

Infatti, speravano che perdesse la vita, lasciandolo solo e in quello stato. Non aveva né acqua, né cibo e la sua condizione era davvero disperata.

L’agente Hart ed il suo collega, non potevano lasciarlo e per questo, senza rifletterci lo hanno preso subito in braccio, lo hanno fatto salire nella loro auto e lo hanno portato nella clinica veterinaria della città.

Il medico, per prima, cosa ha dato al cucciolo cibo ed acqua e subito dopo, lo ha sottoposto ad una visita molto accurata. Non era in ottima salute e aveva bisogno di molte cure.

Il vice sceriffo, non poteva lasciarlo morire e per questo, si è preso carico di tutte le spese, per farlo tornare a stare bene e per fargli trovare la famiglia perfetta. Ecco il video del salvataggio di seguito:

Il cucciolo è ancora ricoverato nella clinica e sta ricevendo tutto ciò di cui ha bisogno. La cosa che ha riempito il cuore di tutti, è stato il gesto dell’agente, nei confronti del dolce cagnolino.

Storie del genere, meritano di essere conosciute ovunque, perché nel mondo non esiste solo la cattiveria, ma ci sono ancora persone buone e gentili. Condividete con i vostri amici!

