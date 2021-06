Un episodio straziante è avvenuto a febbraio di quest’anno. Due agenti di polizia in Oklahoma, hanno salvato la vita di una mamma cane e dei suoi 6 cuccioli, che erano stati abbandonati sul ciglio della strada. Grazie al loro intervento ora stanno guarendo e molto presto troveranno delle famiglie amorevoli disposte ad adottarli.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

In questa vicenda drammatica, due agenti di polizia, durante un giro di perlustrazione si sono trovati davanti ad una scena straziante. Nessuno dei due credeva che la crudeltà umana potesse arrivare a quei livelli.

Genny Cook era di servizio con il suo collega. Stavano passando in una strada secondaria ed è proprio a quel punto, che hanno trovato la famiglia a quattro zampe in difficoltà.

CREDIT: FACEBOOK

La dolce pit bull non riusciva a tenere al caldo i suoi piccoli. Viste le basse temperature, erano in grave pericolo. Avevano bisogno di aiuto in fretta.

I due poliziotti sapevano molto bene che non potevano lasciarli in quello stato. Per questo li hanno messi subito sulla loro auto e li hanno portati d’urgenza nel rifugio della città.

Le condizioni della mamma cane e dei suoi 6 cuccioli

Il medico ha sottoposto tutta la famiglia ad un’accurata visita. Ha scoperto che i cuccioli erano venuti al mondo pochi giorni prima, ma che erano in buone condizioni di salute. La loro mamma, nonostante l’abbandono, ha fatto il possibile per prendersi cura del suoi piccoli.

Ora si stanno riprendendo ed hanno anche trovato una famiglia umana disposta a tenerli in affidamento. Molto presto arriveranno anche per loro degli amici umani dolci e gentili.

CREDIT: FACEBOOK

Gli agenti hanno voluto raccontare la vicenda sui social ed hanno chiesto a tutti informazioni sulle persone che li hanno abbandonati. Devono pagare per quel gesto malvagio e crudele.