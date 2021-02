Derrick Nnadi è un noto giocatore di football, che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere. Quando ha vinto il Super Bowl insieme alla sua squadra, ha deciso di pagare tutte le tasse di adozione dei cani nel rifugio. Molte persone sono rimaste stupite dalla sua iniziativa, ma altri l’hanno criticata.

Una vicenda commovente, che ovviamente è diventata presto virale sui social. L’uomo ha ricevuto tantissimi complimenti per il suo gesto dolce e gentile per quei poveri cuccioli soli ed indifesi.

Derrick in realtà, sin da quando era un bambino, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti in casa ha sempre avuto degli amici a quattro zampe, che avevano bisogno di un posto in cui poter vivere.

Il giocatore, in un’intervista, ha raccontato che ogni volta che trova un randagio in giro per la città, si ferma e passa del tempo con lui. Alcuni ha anche deciso di adottarli.

Tuttavia, nel momento in cui è diventato famoso, voleva fare qualcosa di più importante, che potesse aiutare i cani in difficoltà a trovare delle famiglie per sempre.

Per questo, quando è entrato a far parte dei Kansas City, ha deciso di promuovere le adozioni. Ogni volta che vinceva una partita, pagava le spese per un cucciolo che era nel rifugio. Ha sempre voluto che anche le persone con meno possibilità economiche, potessero avere un animale in casa.

La speciale iniziata di Derrick Nnadi

Tantissime persone quando hanno saputo cosa stava facendo, si sono fatte avanti. Desideravano poter conoscere l’amore di un amico a quattro zampe ed è per questo che sono andati in quel posto per poterli portare via.

Alla fine, quando la squadra di Derrick ha vinto il Super Bowl, ha deciso di fare qualcosa per il resto dei cuccioli. Ha pagato tutte le tasse per le adozioni per i cani che erano rimasti in quel rifugio. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie a lui, i nostri amati amici a quattro zampe hanno trovato delle famiglie disposte ad amarli e a donargli tutto ciò che desiderano. Derrick è sicuro che non li abbandoneranno mai e che li faranno sentire sempre protetti ed al sicuro, proprio come meritano tutti gli animali.