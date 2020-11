Picchiare un animale non fa male. Con questa scusa una donna ha risposto agli agenti. I poliziotti erano intervenuti per sequestrare due cani picchiati dalla proprietaria in strada. Purtroppo i maltrattamenti verso delle povere creature innocenti sono casi molto comuni. Ma per fortuna ogni tanto c’è un lieto fine.

Questa storia ci arriva da Roma, dove il pronto intervento delle forze dell’ordine ha portato via due poveri cuccioli dalle grinfie della loro proprietaria.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato una donna per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale.

La denuncia è scattata dopo il sequestro da parte dei poliziotti dei due cani della signora, se così si può definire, un pitbull e un meticcio. Gli agenti l’hanno sorpresa mentre in mezzo alla strada li picchiava senza pietà.

L’episodio risale ai primi giorni del mese di novembre. Ed è accaduto in viale di Trastevere 62 a Roma. Gli agenti non hanno potuto far altro che intervenire notando una donna di trent’anni che maltrattava i suoi cani.

La polizia è subito intervenuta, notando che i cani versavano in condizioni disperate. Erano malnutriti, sporchi, zoppicavano ed erano visibilmente spaventati.

Prima la donna ha tentato di giustificarsi. E poi ha persino insultato i poliziotti. Ha persino detto che i cani di quella razza non sentono il dolore e un paio di schiaffi non avrebbero fatto niente.

Che fine faranno i due cani picchiati dalla proprietaria in strada e sequestrati dalla polizia?

Prima i poliziotti hanno accompagnato la donna negli uffici del commissariato di Trastevere, dove l’hanno denunciata. Poi gli agenti hanno chiamato il personale del servizio veterinario della Asl per occuparsi dei cani.

Il pit bull e il meticcio si trovano ora nel canile comunale di via della Magliana a Roma. E sperando che presto possa essere trovata per loro una casa piena di amore.